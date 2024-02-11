越南国会积极、主动、全面开展对外活动

2023年，越南对外工作取得了重要结果和突破性进展。据阮富仲总书记的评价，对外工作取得历史性意义的成就，成为越南的亮点。在欢庆新春的气氛中，越共中央委员、国会对外委员会主任武海河就越南国会2023年对外工作特别烙印接受记者的采访。

对于2023年越南国会对外活动取得的突出成就，武海河表示，越南国会双边对外活动频繁。国会主席王廷惠已对重要伙伴、战略伙伴、全面战略伙伴和传统友好国家进行访问。

国会领导人的对外活动为进一步深化越南与各伙伴国和传统友国的关系，促进越南国会与各国国会/议会之间关系做出贡献。

王廷惠出访期间在各研究院或大学发表了演讲，其中强调，越南愿意是国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的成员，主动积极融入国际社会，推动双边关系走向深入务实，致力于世界和地区和平、稳定与发展。

另外，国会各委员会、议员友好小组、国会青年代表、国会女性代表和国会常务委员会的对外活动也频繁举行。越南为地区安全、经济社会发展和性别平等提出的建议受国际友人的好评。越南为各国议会联盟、东盟议会联盟大会咨询小组第14次会议做出贡献，体现了越南与各国一道建设东盟共同体的主动精神，同时彰显东盟对国际和地区问题发挥的核心作用。

2023年十分重要对外活动是题为“青年在通过数字化转型和改革创新促进实现可持续发展目标中的作用”的第九届全球青年议员大会，继续强调越南积极、主动和负责任地参与各国议会联盟（IPU）活动，同时体现越南对全球年轻人和青年给予的特别关注。

为落实中央和国会的指示、决议和结论，第十五届国会至2030年的对外活动方向已得到通过，2023年越南国会已积极、主动和全面开展对外活动，成为国家的亮点。

至于未来国会对外活动的核心活动和大方向，2023年，越南与美国、中国、俄罗斯、韩国和日本等伙伴的关系得到提升，为党和国家对外活动奠定稳固基础。因此，2024年，越南党和国家以及国会对外活动在2023年所确立的基础上得到积极展开，按阮富仲总书记的“越南竹式外交”精神和谐处理越南与各伙伴的关系，为国家发展营造和平稳定的环境，实现越共十三大提出的发展目标。（完）