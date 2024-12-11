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越南国会常委会第40次会议：对第8次会议作出总结并就第9次会议的准备工作提出意见

12月11日上午，越南国会常委会继续召开第40次会议，对第8次会议作出总结，并就第十五届国会第9次会议的准备工作提出初步意见。 12月11日上午，越南国会常委会继续召开第40次会议，对第8次会议作出总结，并就第十五届国会第9次会议的准备工作提出初步意见。

国会秘书长、国会办公厅主任黎光松表示，为期29.5天的第8次会议圆满落幕。国会通过了18部法律和21项决议（其中包括有关4项规范性法律的决议），首次对10部法律草案提出意见，补选国家高级领导人，并决定其他许多重要事项。这些措施有助于构建一个完备、全面的法律体系，及时解决难题、消除瓶颈，释放资源，重点支持经济社会发展、保障国防安全和改善人民生活条件，满足越南在奋发图强新时代中的革新和发展需求。

黎光松指出，第8次会议的成功进一步证明了党的及时有效的领导，国会、政府、越南祖国阵线、最高人民法院、最高人民检察院等相关机构的积极参与，确保了会议的质量。

关于第9次会议的准备工作，黎光松指出，第9次会议将审议31个立法工作内容，7个关于经济、社会、国家预算、监督及其他重要问题的议题。

按计划，第9次会议为期26天，其中第一阶段主要讨论提交国会表决通过的内容，并分组讨论一些法律草案；质询与大幅质询；第二阶段主要表决通过法律、决议，并就一些法律草案进行分组讨论，同时在全体会议上讨论提交国会审议的法律草案。

国会主席陈青敏强调，第八次会议的工作量巨大，涉及许多复杂的问题。“然而，我们已及时处理了所遇到的问题，最终破除了瓶颈，为经济社会发展、国防安全以及各级政府体系建设提供保障。”他说。

关于第九次会议，陈青敏表示，本次会议的工作量庞大，预计将通过10部法律、1项决议，并讨论12部新法律。关于会议时间，陈青敏建议会议于2025年5月20日开幕， 2025年6月30日闭幕。

关于2025年2月的特别会议，陈青敏建议交由常务委员会下属的代表工作委员会负责主导修订《国会组织法》，并责成国会秘书长负责主导修订会议议事规则。(完)

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苏林总书记会见同塔省越南英雄母亲、优抚家庭和老军人代表并向其并赠送礼物

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值此庆祝越南人民军建军80周年（1944年12月22日—2024年12月22日）暨全民国防日35周年（1989年12月22日—2024年12月22日）之际，12月11日下午，正在同塔省进行视察的越共中央总书记苏林和中央工作代表团在同塔省三农县人民委员会总部会见了同塔省80户优抚家庭、越南英雄母亲、老军人代表，并向他们赠送了礼物。
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