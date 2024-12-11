越南国会常委会第40次会议：对第8次会议作出总结并就第9次会议的准备工作提出意见

12月11日上午，越南国会常委会继续召开第40次会议，对第8次会议作出总结，并就第十五届国会第9次会议的准备工作提出初步意见。

国会秘书长、国会办公厅主任黎光松表示，为期29.5天的第8次会议圆满落幕。国会通过了18部法律和21项决议（其中包括有关4项规范性法律的决议），首次对10部法律草案提出意见，补选国家高级领导人，并决定其他许多重要事项。这些措施有助于构建一个完备、全面的法律体系，及时解决难题、消除瓶颈，释放资源，重点支持经济社会发展、保障国防安全和改善人民生活条件，满足越南在奋发图强新时代中的革新和发展需求。

黎光松指出，第8次会议的成功进一步证明了党的及时有效的领导，国会、政府、越南祖国阵线、最高人民法院、最高人民检察院等相关机构的积极参与，确保了会议的质量。

关于第9次会议的准备工作，黎光松指出，第9次会议将审议31个立法工作内容，7个关于经济、社会、国家预算、监督及其他重要问题的议题。

按计划，第9次会议为期26天，其中第一阶段主要讨论提交国会表决通过的内容，并分组讨论一些法律草案；质询与大幅质询；第二阶段主要表决通过法律、决议，并就一些法律草案进行分组讨论，同时在全体会议上讨论提交国会审议的法律草案。

国会主席陈青敏强调，第八次会议的工作量巨大，涉及许多复杂的问题。“然而，我们已及时处理了所遇到的问题，最终破除了瓶颈，为经济社会发展、国防安全以及各级政府体系建设提供保障。”他说。

关于第九次会议，陈青敏表示，本次会议的工作量庞大，预计将通过10部法律、1项决议，并讨论12部新法律。关于会议时间，陈青敏建议会议于2025年5月20日开幕， 2025年6月30日闭幕。

关于2025年2月的特别会议，陈青敏建议交由常务委员会下属的代表工作委员会负责主导修订《国会组织法》，并责成国会秘书长负责主导修订会议议事规则。(完)