越南国会常委会第二十七次会议开幕

10月11日，越南国会常务委员会第二十七次会议在国会大厦举行。国会主席王廷惠出席并致开幕词。

王廷惠表示，此次会议会期约5天，集中16大重要内容。

国会常委会将对需准备提请即将召开的第六次会议的12项内容进行审议和提出意见，如：

政府总理关于实施各项经济社会发展情况和计划的报告：2023年经济社会发展计划执行情况，审议2024年经济社会发展计划草案； 对有关2021-2025年五年经济社会发展计划和有关2021-2025年经济结构调整计划的各项决议执行情况进行评价。

政府关于财政预算问题的报告： 2023年国家预算执行情况；2024年国家财政预算和中央预算分配方案；国家财政计划中期评估和2021-2025年5年公共债务贷款和还债计划等。

国会常委会将对选民请愿答复，国会2023年接待公民、处理群众投诉举报工作，2023年9月国会民愿工作报告等提出意见。

国会常委会将审议政府2023年接待公民、处理群众投诉举报工作报告；对选民和人民至国会第六次会议的意见和建议汇总报告草案提出意见。

国会常委会将对政府总理实施的法律法规文件系统核查结果报告提出意见；对政府2021-2023年3项国家目标计划实施结果、实施过程中面临的困难的呈文提出意见。

此外，国会常委会还对国会关于经济社会复苏和发展计划支持政策的第45号决议实施情况；国会关于纾解公路工程投资建设部分法律中一些规定的堵点试行的决议草案；在第六次会议上对由国会批准或任命的职务投信任票准备工作；国会关于高科技领域投资支持政策试行的决议草案；第六次议程准备工作等进行审议和提出意见。

国会常委会还对对“2016-2021年能源发展政策和法律执行情况”专题监督；批准任命越南驻外大使的建议等提出意见。

王廷惠表示，工作量较多、复杂、难度高、时间紧张；同时建议国会常委会成员发挥高度责任精神，认真研究各项报告、呈文并提出意见。（完）