越南国会常务委员会2026年工作计划

具体而言，为第十六届国会代表和2026~2031年任期各级人民议会代表选举做好准备；同国家选举委员会、政府、越南祖国阵线中央委员会和有关机关以及组织继续配合实施第十六届国会代表和2026~2031年任期各级人民议会代表选举方案，对选举工作开展监督；依法履行各项职责和权限；做好国会各场会议的筹备、召集和主持工作。



在立法工作方面，国会常务委员会指导审议并提交国会通过各项法律草案和决议，及时将越共第十四次全国代表大会文件和越共中央委员会的决议和结论、中央政治局和中央书记处的指示制度化，确保法律体系的同步性和统一性，符合越南所加入的国际条约。国会常务委员会将主持并配合政府为制定国会任期立法方向提供参谋意见，提交党的主管机关审批；在获批后及时颁布实施国会任期立法方向的行动计划。与此同时，国会常务委员会指导有效举办立法论坛；高效实施2026年立法计划；审议并决定2027年立法计划。



此外，国会常务委员会将审议并就国会的法律和决议草案提出意见；对国会已通过的法律和决议内容进行审查，及时颁布相关实施细则，确保国会的法律和决议生效时同步生效。

在监督工作方面，国会常务委员会将指导研究并制定第十六届国会任期监督工作重点方向；指导举办国会监督活动论坛，进一步提升国会监督工作的质量、效力和效果。



在审议和决定重大事项方面，国会常务委员会将研究、筹备并提出意见，提交第十六届国会第一次会议选出与批准国家机关领导职务人选；就政府组织结构和第十六届国会任期政府成员人数结构提出意见；审议并决定属于其职权范围内的机构设置和人事问题，确保国家机构不断完善并稳定高效地运行。



在对外工作和国际合作方面，国会常务委员会将指导实施2026年对外与国际合作活动计划，优先加强并深化与具有特殊关系的国家、邻国、全面战略伙伴、战略伙伴、全面伙伴及其他重要伙伴国家议会之间的对外活动。



根据该决议，2026年将举行第十五届国会常务委员会4次例行会议（第53次至第56次会议），第十六届国会常务委员会9次例行会议（第一次至第九次会议），以审议并决定国会常务委员会职责和权限范围内的各项重要事项。（完）