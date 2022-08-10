越南国会常务委员会：严厉打击高利贷 加大银行贷款投放

越南公安部长苏林大将在8月10日举行的越南国会常务委员会第十四次会议上就高利贷问题发表讲话。

苏林表示，公安部将

严厉打击

高利贷

行为，同时加大宣传力度，提高民众对高利贷的表现形式、手段及其危害性的认识。公安部将与银行业密切配合，采取有力措施，帮助民众通过正规渠道获得贷款。

三年来，公安部同有关部门配合，采取强硬措施，遏制高利贷犯罪行为，因此高利贷活动不像以前那样公然、复杂，但高利贷团伙仍钻法律漏洞，如通过互联网、应用软件运作，从而酿成许多有国内外团伙参与的复杂案件。

苏林大将表示，造成这种情况的主要原因是民众对贷款的需求仍然很大，许多困难群众被高利贷团伙利用。这是一个非常复杂的问题，如果处理不当，易将民事案件转为刑事案件，难以将嫌疑人绳之以法。

针对高利贷问题，越南国家银行行长阮氏红在会议上表示，越南国家银行颁布了多项有关金融机构向客户提供贷款的法律规定。客户贷款时必须说明贷款目的并证明偿还贷款能力。

阮氏红建议人们应通过官方渠道获得贷款。国家银行有许多沟通渠道，向民众提供与贷款相关的信息。今后，国家银行将继续采取有力措施，促进官方渠道的信贷，进而遏制高利贷现象。（完）