越南国会常务委员会第50次会议：通过调整个人所得税起征点的决议

10月17日上午，国会常务委员会第50次会议讨论并通过了关于调整个人所得税起征点的决议，该决议将适用于2026纳税年度，报税时间定于2027年第一季度。国会副主席阮德海主持会议。



据统计局数据显示，2020年至今人均收入及人均GDP波动幅度约40-42%。因此，基于2025年人均收入及人均GDP较2020年的增幅，起征点拟调整如下：对纳税人本人的减除额从每月1100万越盾上调至约1550万越盾（较现行水平提高约40.9%）；对每位被抚养人的减除额从每月440万越盾上调至约620万越盾（较现行水平提高约40.9%）。



财政部副部长阮德之表示，按此方案，无被抚养人的纳税人月收入达1700万越盾仍无需缴税。



阮德之说明，实施该方案后，预计国家财政每年将比现行征收标准和纳税人规模减少约21万亿越盾收入。



经综合整理，阮德之表示多数意见赞成上述方案。



政府建议该决议自签署之日起生效，并于2026纳税年度起实施。

在对政府提案进行审查的简要报告中，国会经济与财政委员会主任潘文买表示，常务委员会一致认为有必要调整纳税人及其被抚养人的个税起征点，以适应当前经济社会状况和物价波动，促进收入合理公平分配，激励纳税人进行储蓄和消费，为经济增长注入动力。



国会副主席阮德海在发表总结讲话明确指出，国会常务委员会委员一致赞成政府提案中的各项内容。



国会常务委员会表决通过了关于调整个人所得税起征点的决议。



同日上午，国会常务委员会对《投资法修正案（草案）》提出意见。国会副主席武鸿青主持讨论。



根据呈文，《投资法修正案（草案）》的主导原则是大力推进从前置审批转向事后监管，同时加强检查监督，削减和简化投资经营行政手续。



草案取消了已通过拍卖、招标或透明投资者遴选流程项目的投资方针审批程序。同时，加强向政府总理和省级人民委员会主席放权管理，将原属国会权限的项目移交政府总理审批（需征求国会常务委员会意见的特殊情况除外）。草案还删减了技术和环境等不必要审核内容，明确符合规划的评价标准以缩短时间、减轻行政手续负担。



在对外投资方面，该法案取消了对外投资主张审批程序，并缩小对外投资登记证书发放范围（仅适用于注册资本达2000亿越盾以上或属于有条件经营行业的项目）。



政府建议若该法案获国会通过，将自2026年1月1日起生效，以便及时疏通投资经营堵点。



国会副主席武鸿青在讨论总结中强调，为确保提交国会的法案质量，国会常务委员会建议政府指导职能部门继续遵循三大原则完善草案：疏通堵点，建立稳定、统一、符合发展要求的法律走廊，且不产生新障碍；加强分级授权，从管理向发展创造转变，同时最大限度削减投资经营手续和条件；确保合宪性，与《土地法》、《建设法》、《住房法》、《房地产经营法》、《环境法》、《技术转让法》等相关法律统一协调，并符合各项国际承诺。（完）