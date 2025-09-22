越南国会常务委员会第49次会议：主动作为、敢想敢干，确保圆满完成任务

国会法律与司法委员会和有关机构基本赞同政府的报告。尽管2021-2026年任期国际形势错综复杂，但政府仍展现出高度决心，主动作为，灵活应对，敢想敢干，基本完成既定目标任务，为国家迈入繁荣昌盛的新纪元作出贡献。



陈青敏在会议上指出，2021-2026年任期内，地区和国际形势经历着前所未有的复杂深刻变化，对许多领域产生了广泛影响。再次背景下，政府集体已充分发挥创新精神，全力以赴完成各项目标任务，在保持经济增长、宏观稳定、抑制通胀、保障和改善民生、巩固国防安全和扩大对外关系等方面取得了重要成果。



陈青敏表示，政府的工作报告同时明确指出部分法律规定尚未跟上现实，存在不统一、不稳定现象。一些法律文件颁布缓慢。今后，应继续核查和完善法律法规体系，切实做好各项准备工作，进而提高立法工作质效。



国会副主席阮克定在会上发表讲话。图自越通社

关于两级地方政府建设，陈青敏指出，需要同步建设高素质干部队伍，更好地服务人民。在促进行政体制改革的同时，必须大力推进数字化转型和信息技术应用，加强对干部、公务员的数字技能培训。



国会副主席阮克定在总结讲话中强调，2021-2026年任期取得的重要成果，为落实越共十三大决议作出积极贡献。这些成果离不开中央政治局和中央书记处的全面领导和多地政治体系的积极参与。他建议国家主席和政府继续完善报告，总结成功经验，为下一个任期继承和发扬成就，克服不足做出贡献。 （完）