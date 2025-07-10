越南国会常务委员会第47次会议开幕

国会主席陈青敏表示，此次会议上，国会常委会将集中审议并就8项重大内容提出意见。



按议程，国会常务委员会对《发展和利用人力资源，特别是高质量人力资源，以满足经济社会发展需求的政策法律落实情况》专项监督结果报告草案。该项专项监督既具有现实意义，尤其是在我国正步入新一发展阶段，高质量人力资源已成为实现快速且可持续增长的基础支撑力量的背景下，还具备切实的战略意义。



国会主席陈青敏表示，越共中央政治局将对有关教育培训发展和人民健康护理的决议提出意见。陈青敏强调，2025年，国会常务委员会持续调整立法计划，以满足加快解决经济社会发展中的困难和障碍、保障国防安全、完善组织机构等方面的实际需求。



越南国会主席陈青敏主持开幕式并发表讲话。图自越通社

国会主席建议国会常务委员会深入讨论越南国会第九次会议的成果与不足，同时对第十次会议作出明确定位和方向引导，确保会议取得圆满成功，满足国家发展需求，不负选民和人民群众的期望。



国会主席强调，接下来的时间是第十五届国会任期的最后几个月，工作任务繁重，许多政治任务具有特别重要的意义。国会主席要求国会下属机关立即与政府及相关机关密切配合，集中力量完成党、政治局、书记处在各项决议和结论中交办的任务，按时保质完成2025年以及整个任期内所制定的计划和工作任务。（完）