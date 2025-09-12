Báo Ảnh Việt Nam

越南国会常务委员会第四十九次会议：提议缩短破产审理时间

越南国会常务委员会第四十九次会议期间，9月12日下午，国会常委会就《破产法》（修正案）草案提出意见。 根据最高人民法院的呈文，该法案的制定旨在修改和补充实践中存在障碍和不足的规定；打通破产案件处理中的堵点；为企业、合作社恢复生产经营活动创造便利的法律走廊；及时宣告破产并清算无法恢复的企业和合作社。同时，疏通资源、支持生产经营，促进经济健康发展；有助于改善投资经营环境并提升国家竞争力；保护各方合法权益，符合国际惯例及越南经济社会条件。

《破产法》（修正案）草案共8章89条；新增22条，修改补充62条，保留5条。

关于修改补充的内容，草案补充了关于恢复程序处理范围的调整规定；恢复程序、破产程序执行人的任务与权限；恢复程序、破产程序参与者的权利与义务（第一条）；补充关于国家对企业、合作社适用恢复程序、破产程序的基本原则和政策规定（第三条、第四条）。草案还完善了关于破产程序执行人的任务与权限；恢复程序、破产程序参与者的权利与义务的规定等。

关于简化精简的内容，草案缩短了破产审理时间；简化了破产审理中的经营恢复程序等。

国会常务委员会委员对呈文和审查报告中提及的多项内容表示赞同，并建议，继续审核法案内容，确保符合党和国家关于司法改革的主张路线及立法工作革新导向，以疏通所有发展资源，克服法律体系中的重叠矛盾，扭转法律执行中的薄弱环节，改善投资经营环境。

国会主席陈青敏在会上发言时，建议评估在无需预付破产费用或企业、合作社无资金缴纳、或有资产但无法变现以保障破产费用的情况下，使用国家预算保障破产费用的影响，确保与《国家预算法》（修正案）规定的同步性。

关于恢复程序与破产程序，国会主席要求明确支持政策，为企业、合作社开展恢复活动创造条件；审核并缩短破产审理时间；研究简化经营恢复程序，加强法院与相关机构、组织、个人在破产恢复案件处理中的协调与配合。

国会主席还要求完善关于支付能力标准和财务报告的规定；研究修改企业、合作社失去支付能力的概念，将破产期限从3个月延长至6个月或1年，避免滥用，保护企业免于破产。（完）

