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越南国会常务委员会第二次会议开幕

在为期12天的越南第十六届国会第一次会议期间，国会常务委员会以积极、紧迫和高度负责任的精神进行讨论，就各项法律草案和决议的说明、采纳与修订工作提出了意见，同时开展了多次临时会议，以及时审议和决定发生的紧迫内容，对本次会议加以迅速补充。

越南国会常务委员会第二次会议5月11日上午在国会大厦开幕。国会主席陈青敏主持会议并致开幕词。 

国会主席明确指出，在为期12天的越南第十六届国会第一次会议期间，国会常务委员会以积极、紧迫和高度负责任的精神进行讨论，就各项法律草案和决议的说明、采纳与修订工作提出了意见，同时开展了多次临时会议，以及时审议和决定发生的紧迫内容，对本次会议加以迅速补充。 

国会主席表示，国会常务委员会第二次会议秉持紧迫、简练的精神，于 5 月 11 日上午举行。会议期间，国会常务委员会将审议三项内容，即审议并通过《规范性文件合并法令部分条款修正法令》。这是一项重要任务，旨在及时调整相关规定以符合实践需求，落实中央关于完善法律体系结构的结论，从而满足国家在新时代的发展要求。 

国会常务委员会审议国会2026年3月和4月的民愿工作报告。国会主席指出，当前正处于任期交替阶段，因此需要实质性地评估选民和人民建议的办理情况。 

会议上，国会常务委员会对第十六届国会第一次会议情况进行总结，并对第二次会议的筹备工作初步提出意见。国会主席要求，评估工作应正视已取得的成绩和尚未解决的问题，明确从第二次会议起就需要立即调整的内容。 

由于会议议程非常简练，国会主席建议各呈报机关进行简明扼要的陈述，直奔主题；要求国会常务委员会委员围绕重点、要点发表意见；各呈报机关应征求意见并澄清仍存在分歧的问题，从而制定出具体的处理方案。（完）


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为拓展越爱合作筑牢体制基础

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据越通社驻欧洲记者报道，越南驻爱尔兰大使范全胜近日对科克市进行工作访问。此访具有特殊意义：2026年是越爱建交30周年，也是越南驻爱尔兰大使馆正式投入运作之年。设立常驻代表机构是为两国将合作善意和战略愿景转化为具体行动而筑牢体制基础的一步。
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