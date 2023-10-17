越南国会常务委员会第二十七次会议闭幕

10月17日上午，越南国会常务委员会第二十七次会议在国会大厦正式闭幕。

越南国会主席王廷惠在闭幕式上表示，经过近5天的紧张、认真且有效的工作，会议已圆满完成各项议程，为将于10月23日开幕的第十五届国会第六次会议做好各项准备工作。

王廷惠要求国会秘书长尽快发布会议内容的结论，从而让各机构有执行依据并完成提交给国会审批的各项文件。

对于会议议程，王廷惠表示，国会秘书长已汇总了国会代表和国会代表团的意见，并提交国会常务委员会征求意见。 国会常务委员会基本同意会议议程。

对于部分具体内容，国会主席表示，关于监督国家目标计划的实施情况，预计将把其纳入监督决议草案中，以提交国会审议。

此外，对于其他政策建议，王廷惠要求政府根据《法律文件颁布法》的规定组织实施，并提交国会审议和作出决定。

关于《公民身份证法》项目，国会主席建议国会秘书长在会议议程中以合理方式提出该法律项目。

对于质询和回答质询工作，国会常务委员会同意在两天半的时间开展该工作。

王廷惠强调，第十五届国会第六次会的筹备工作已基本完成，同时要求有关机构和组织再次审查筹备工作，全力做好重要会议期间安全保障工作，确保大会顺利召开、圆满成功。（完）