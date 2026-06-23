越南国会常务委员会第三次会议闭幕

本着严肃、紧张、高度负责任的工作精神，6月23日下午，越南国会常务委员会已完成第三次会议全部议程，并圆满落幕。



越南国会主席陈青敏致闭幕词时表示，在本次会议上，国会常委会审议并通过了1项法令和5项决议，对2项内容提出意见。他要求有关机关继续密切配合，抓紧时间吸收意见、完善相关法令和决议草案，并按规定提交国会主席签署与颁布。



陈青敏明确指出，各级主管部门已同意今年8月初召开一次非常会议。政府正在提议递交国会审议通过20项内容（包括17项法律和规范性决议草案及3项其他重要事项）。此外，根据越共中央总书记、国家主席苏林在中央完善法律制度与促进执法指导委员会上发表的总结讲话，国会将首次审议《土地法（修正案）》、《国家预算法（合并版）》、《刑事诉讼法（修正案）》以及《刑法（修正案）》等4项法律草案。因此，非常会议将共审议24项内容。

在第十六届国会第二次会议上，国会预计将通过约30项法律草案和2项规范性决议。据司法部报告，从现在到2027年3月1日，政府需向国会提交约85项法律和法令草案。



国会主席要求有关机关需加强纪律，在提交国会和国会常委会审议的内容准备过程中保障严格协作，把质量放在首位，坚决杜绝片面追求数量和成绩。

与此同时，国会各机关要集中完成此前各次会议已通过的法律和决议的实施细则及指导文件的制定工作，并对其进度和质量负全责。



此外，国会主席陈青敏建议国会各机构、政府及相关机关紧密围绕工作计划，主动加强协调，果断高效地实施，确保全面完成各项任务；同时加强数字化转型和人工智能（AI）在立法、监督以及决定国家重大事项中的应用。



同一天，在6月23日下午的会议上，国会常委会已表决通过2项决议，包括关于国会民族委员会、各专门委员会的专业司进行质量评估、分类及公务员职位设置管理工作的决议和关于修订和补充保障国会活动若干支出制度的第524/2012/UBTVQH13号决议若干条款的决议。（完）