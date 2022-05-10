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越南国会常务副主席陈青敏在吊唁簿上留言 对前古巴全国人民政权代表大会主席逝世表示深切哀悼

越共中央政治局委员、国会常务副主席陈青敏5月9日下午率领越南党、国家、国会和越南人民代表团前往古巴驻河内大使馆，在吊唁簿上留言，缅怀古巴共产党中央政治局委员、前古巴全国人民政权代表大会主席、前古巴外交部长里卡多·阿拉尔孔·德克萨达（Ricardo Alárcon de Quesada）。
陈青敏代表越南党、国家、国会和越南人民在吊唁簿写道：“我对古巴共产党中央政治局委员、前古巴全国人民政权代表大会主席、前古巴外交部长里卡多•阿拉尔孔•德克萨达逝世表示深切哀悼。古巴党、国家、国会和古巴人民失去一个坚强的领导、资深政治家和外交家。越南党、国家和越南人民失去一个为越古团结、特殊合作关系作出积极贡献的十分亲密的好友”。

“我谨代表党、国家、国会和越南人民向古巴党、国家、国会和古巴人民致以最深切的哀悼”。

里卡多•阿拉尔孔•德克萨达是古巴革命的优秀政治家和外交家，对古巴国家建设和保卫事业作出重要贡献。

里卡多•阿拉尔孔•德克萨达是对越南有着浓厚感情，并为巩固、发展和增进两国特殊合作、相互信任关系的一位古巴领导人。(完)
 

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