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越南国会常务副主席陈青敏与中国全国人大常委会副委员长王晨举行视频会晤
越共中央政治局委员、越南国会常务副主席陈青敏29日在河内与中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨举行视频会晤。
双方相互通报了各自党、国家和国会情况，就共同关心的地区和国际问题交换了看法，就增进两国在经贸投资、边境管控等领域合作的具体措施进行讨论。
双方一致认为越中两党两国合作关系保持着积极的发展势头，高层互动和交流频繁，经易投资合作持续增长，疫情防控工作取得积极成果，体现了两国同舟共济，互帮互助精神。
陈青敏祝贺中国近年来取得的重大成就，相信在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国人民将在实现第二个100年奋斗目标征程中再立新功 。
陈青敏介绍，越南第十五届国会已成立越中友好议员小组，由越南国会副主席陈光方同志担任主席。
为推动越中关系发展，今后双方应加强战略沟通，通过高层互访巩固政治互信，提高各领域合作效率，及时解决合作过程中出现的障碍，尽快恢复两国人民的正常出行活动。
陈青敏建议两国立法机构保持密切配合，确保两国有关陆地边界的3项法律文件有效落地实施，为建设一个和平、稳定、合作与可持续发展的边界作出贡献。
对于经贸投资合作领域，陈青敏希望中国全国人大重视推进中国各部委和地方为越中商业活动创造有利条件，尤其是解决两国边境口岸货物拥堵问题，从而增强供应链稳定性，保障两国企业和人民的利益。
对于东海问题，陈青敏重申，双方要保持协调与配合，维护海上和平稳定，妥善处理海上问题，严格遵守两党两国高层所达成的共识，特别是《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》，坚持1982年《联合国海洋法公约》等国际法基础上，以和平方式解决海上问题。
陈青敏建议双方在国际事务中加强协调配合，有效履行两国加入的国际条约。
值此机会，陈青敏转达了越南国会主席王廷惠对栗战书委员长的问候，诚挚邀请栗战书同志访问越南。
王晨表示，中国全国人大领导一如既往重视支持越中两党两国关系，促进两国立法机构交流。
王晨强调，中国全国人大愿同越南国会携手努力，弘扬传统友谊、增进政治互信、促进互利合作，造福两国人民，为地区和世界稳定发展做出贡献。
感谢越方邀请中国领导人访越，王晨转达了中国领导人对包括越南国会主席王廷惠在内的越南领导人访华的邀请。
王晨重申，中国将继续支持越南抗击新冠肺炎疫情，关注越方在促进两国经贸投资合作领域提出的意见，遵守两国高层在维护东海和平稳定方面所达成的共识。（完）