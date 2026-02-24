越南国会和各级人民议会选举：北宁省持续更新、补充选民名单

北宁省选举委员会副主席武孟雄表示，从即日起至2026年3月15日举行的第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举日，北宁省正积极推进各项准备工作，确保选举成功举行。

各投票组依法接收并公布第十六届国会代表候选人和2026—2031年任期各级人民议会代表候选人的简历摘要及正式名单，在各投票区进行公示。

省选举委员会及各级选举委员会主动审议并依法处理有关候选人及候选人名单编制的投诉、举报和建议，确保符合选举法律规定。

与此同时，北宁省积极落实省越南祖国阵线委员会常务委员会2026年2月12日第19号计划，组织选民接触会议，为第十六届国会代表候选人和2026—2031年任期北宁省各级人民议会代表候选人开展竞选活动创造条件，确保依法依规进行。

北宁省还将组织培训，指导更新选举进度报告软件及快速报告选举结果。乡级选举委员会继续对负责选举工作的成员，特别是各投票组成员开展培训，确保100%投票组成员接受选举业务培训，依法开展选举工作。

各乡、坊人民委员会和公安力量持续更新、补充选民名单，确保所有公民依法行使选举权。

此外，北宁省还对选举经费进行审查和补充拨付，保障各项必要条件，满足选举工作任务要求。

截至目前，北宁省选举委员会已提请并获国家选举委员会颁布2025年12月15日第85号决议，确定第十六届国会代表选举设6个选区，应选代表16名（其中4个选区各选3名代表，2个选区各选2名代表）。

根据省人民委员会建议，北宁省选举委员会已确定并公布18个省级人民议会选区，2026—2031年任期北宁省人民议会应选代表85名（其中15个选区各选5名代表，1个选区选4名代表，2个选区各选3名代表）。

全省已完成乡级689个选区的划分和公布工作，乡级人民议会应选代表共2236名。

2026年2月12日，北宁省越南祖国阵线委员会常务委员会召开第三次协商会议。2月14日，国家选举委员会公布北宁省6个选区第十六届国会代表正式候选人名单，共28名。2月15日，省选举委员会发布第55号决定，公布第20届（2026—2031年任期）北宁省人民议会137名正式候选人名单，在18个选区中竞选85个代表名额。

在乡级层面，2026年2月11日至13日，北宁省各乡、坊越南祖国阵线委员会常务委员会召开第三次协商会议，遴选并确定3693名乡级人民议会代表候选人，竞选2236个代表名额。

北宁省各乡、坊选举委员会已发布决定，正式公布3693名2026—2031年任期乡级人民议会代表候选人名单，在689个选区中选举产生2236名代表。(完)