越南国会和各级人民议会代表选举：多个海上执勤单位提前投票

抵达蓬勃堡礁浅滩后，由海军二区政治副主任、选举组组长黎鸿光大校率领的提前投票工作组官兵举行仪式，缅怀在祖国南部大陆架牺牲的英雄烈士。



长沙04号船的机动船接载海安68号船的选民上长沙04号船，以行使公民权利和义务。

DK1/9高脚屋上的选民聆听选举规则的讲解。图自越通社

随后，海军二区提前投票工作组又迅速准备好横幅、标语、指示牌、布告板、选民名单、候选人名单、候选人简历和行动纲领，以及票箱，并乘机动船前往DK1/9高脚屋，为正在执勤的选民组织提前投票。

DK1/9高脚屋的官兵们迅速布置了投票室，播放关于选举的歌曲、候选人宣传内，在海上营造了热烈的选举日气氛。



在投票开幕式上，投票工作组组长黎鸿光大校传达了选举相关规则。选民们仔细研究了第十六届国会代表以及2026-2031任期胡志明市人民议会代表的候选人，并按规定程序进行了投票。



DK1/9高脚屋上的选民进行投票。图自越通社

此前，在前往蓬勃堡礁的航程中，工作组已于2月27日为正在白虎油田区域执行任务的海军军种船只上的选民组织了投票。



另据海上提前投票工作组28日下午从渔检260号船上传来的消息，从2月26日至28日，该工作组已为3艘在海上执勤的船只上选民组织了提前投票。（完）