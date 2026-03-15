越南国会和人民议会选举：旅德侨胞心系祖国 寄望新一届代表引领发展

旅德《越香》杂志总编辑范庆南 图自越通社

在越南第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举即将举行之际，旅居德国的越南人群体密切关注祖国这一重大政治事件，以不同形式表达对家乡发展的深厚感情。



旅德《越香》杂志总编辑范庆南在接受越通社记者采访时表示，国会选举不仅是国家政治生活中的一件大事，更是人民直接行使当家作主权力的庄严时刻。他指出，选举寄托着人民对一支 “有德、有才、有担当”的代表队伍的热切期待。在当前国家加快转型发展的关键阶段，国会不仅要持续完善法律体系，更应在制定国家长远发展战略、协调经济增长与社会进步、维护国家主权等方面发挥引领作用。



范庆南强调，经过数十年在欧洲重要经济科技中心——德国的学习、工作和生活，越南裔知识分子、企业家和青年一代已积累了丰富的现代治理经验、创新能力和广阔的国际视野。充分发挥这支宝贵力量，不仅是现实需要，更是提升国家在知识经济和数字化转型时代竞争力的战略任务。



在全球竞争日趋激烈的背景下，范庆南认为，选民期待选出的代表应具备改革思维、发展视野和服务人民的精神。他希望第十六届国会继续深化制度改革，营造透明稳定的投资环境，为创新创业创造更有利条件，为企业和知识界提供更广阔的发展空间，为国家实现国家快速可持续发展奠定坚实基础。



范庆南建议，应把加强国内与海外越南人社群的对接纳入国家总体发展战略，通过更加灵活的政策机制和透明的合作环境，将海外越南人的智力资源和资金资源转化为推动国家发展的具体动力。他表示，这不仅是经济发展的需要，更是新时代凝聚民族大团结力量的重要体现。



范庆南对选举将依法、民主、公开、顺利举行充满信心。他认为，当人民意志通过选票得到充分体现，并转化为推动国家发展的重要决策时，选出的优秀代表必将进一步增强社会信心，为越南在新阶段实现快速、可持续发展，积极融入世界奠定坚实的政治基础。