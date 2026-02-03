越南国会及各级人民议会选举：第二轮协商会议一致通过中央推荐的217名候选人名单

2月2日下午，越南祖国阵线中央委员会主席团举行第二轮协商会议，就中央各机关、组织和单位推荐的第十六届国会代表候选人初步名单达成一致。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线及各中央团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席、国家选举理事会副主席、越南祖国阵线中央委员会选举工作指导委员会主任裴氏明怀，越共中央委员、国会副主席、国家选举委员会委员阮氏青出席会议。



越南祖国阵线中央委员会副主席黄功水表示，截至2026年1月30日14时，各推荐候选人机关、组织和单位已将所在单位选民会议和扩大领导会议的会议纪要送达越南祖国阵线中央常务委员会，以推荐第十六届国会代表候选人。国家选举委员会已将第十六届国会代表候选人的完整简历、履历摘要和财产申报清单送达越南祖国阵线中央常务委员会。



具体而言，被推荐的217名第十六届国会代表候选人均获得其所在单位选民100%的信任推荐。通过汇总所在单位选民会议和推荐第十六届国会代表候选人扩大领导会议的会议纪要，尚未出现关于提名候选人需要核实的问题或情况的意见或案例。



越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。图自民智报

与会代表本着客观、坦诚和民主的精神，对217名提名候选人名单发表意见，并认为，这些都是具备第十六届国会代表候选人资格和条件的人选。



根据会议讨论意见，全部代表表决同意中央各机关、组织、单位根据《选举法》规定和国家选举理事会、国会常务委员会的引导提名的217名第十六届国会代表候选人名单。



越南祖国阵线中央委员会主席、国家选举理事会副主席裴氏明怀在会上发言时强调，第二轮协商会议后，越南祖国阵线中央常务委员会将完善会议纪要，汇总协商结果，并按规定报送国家选举理事会和国会常务委员会。（完）