越南国会及人民议会换届选举：这次选举具有特别的意义

接受越通社驻北京记者的采访时，中国（昆明）南亚东南亚研究院教授朱振明表示，当前，越南上下正在进行的第十六届国会代表和2026—2031年任期地方各级人民议会代表选举工作，这是是越共十四大召开后一项全国性的重大活动，是越南人民政治生活中的一件大事。与过去的几次国会代表和地方各级人民议会代表选举相比，这次选举具有特别的意义。

朱振明教授指出，首先，这次选举是不久前召开的越共十四大之后的一个全国性重大活动，是落实越共十四大决议的一次实践，对于贯彻越共十四大确定的各项目标和任务有重要影响。国会代表及地方各级人民议会代表选举不仅仅是一次程序性的活动，而是越南人民行使自己的权力，参与国家政治生活的具体体现。全国人民选出的合格的国会和地方议会代表，将参与国家领导人的选举，重任在肩。

其次，这次越南国会代表和各级人民议会代表选举提前两个月举行，目的是与不久前召开的越共十四大衔接，使越共十四大确定的工作能够尽快落实。这一措施，打破了以往越南国会代表和及地方各级人民议会代表选举的惯例，是越共中央创新精神的反映，显示了越共十四大后，越共中央新领导班子进一步发扬雷厉风行的工作作风，为落实越共十四大精神开了一个好头，增强了越南人民对越共中央新领导班子的信心。

第三，这次越南国会代表和各级人民议会代表选举是在越南面对新形势、出现许多新问题的情况下召开的，是对党和政府工作成效的一次严峻考验。进入新时期后越南党和政府推行一系列重大改革措施，例如变更行政区划，实施两级地方政府模式、对党和国家行政机构进行精简等。越南国会代表和各级人民议会代表选举工作面对这些新的、重大变化，在越共中央的集中统一领导下，中央和地方、各系统各部门之间密切配合，举全国之力，使选举工作有条不紊的进行。这充分反映了越南党和政府高度的组织能力、动员能力和应变能力。说明越共十四大以后，越共中央在领导越南人民落实十四大决议，推进社会主义建设方面的工作是行之有效的、成功的。

第四，在新形势下的这次越南国会代表和各级人民议会代表选举，得到越南各阶层人们的积极支持和拥护。从媒体的报道中，人们可以看到，全国各地的群众满怀喜悦地投身选举工作，充分行使自己当家作主精神，为选出合格的代表而积极奔忙。特别是首次参加选举的大批年轻选民，认真负责的行使公民的权力，他们为投出神圣的一票而高兴地参与选举工作，展现了越南人民在越共十四大召开后对国家未来发展的坚定信念。

朱振明教授相信，在越共中央的坚强领导下，在越南全国人民的共同努力下，越南国会代表和各级人民议会代表的选举工作一定能顺利圆满举行。（完）