越南国会副主席陈光方：为外地游客行使投票权创造条件

3月10日下午，由越南国会副主席副主席、安全保障与社会治安小组组长陈光方率领的国家选举委员会工作代表团与清化省浦良（Pù Luông）乡选举委员会就第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的准备工作召开会议。



据浦良乡人民委员会主席陈维进的报告，截至目前，全乡的选举组织准备工作正在依法严格、同步、按期开展。浦良乡已设立20个投票区，对应全乡20个村、寨，共有选民6903人。



鉴于浦良乡是少数民族聚居地且社区旅游活动发达，常有国内外游客前来参观、留宿，因此该乡将保障选举期间的秩序安全作为重要任务，以维护稳定环境服务选举工作。

越南国会副主席副主席陈光方实地检查清化省浦良乡第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的准备工作。图自越通社

陈光方对浦良乡为第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举所做的准备工作给予高度评价，各项工作开展严肃、周密、进度符合规定。



陈光方要求浦良乡重新审视与各力量，特别是各单位的协调计划，明确分工，主动尽早、从远处掌握情况，不得被动，不得有任何哪怕是微小的疏漏。

国会副主席陈光方要求，准备好选民证，以便发给在浦良留宿的国内游客，供有需要的游客在因故无法在投票日回家时行使投票权。

陈光方还要求该地方加强选举准备工作的检查，按规定发放选民证，将选民名单、候选人名单及简历张贴在选民易于查看的地方，并需要制作指引，帮助选民确认哪个票箱用于选举国会代表、省级人民议会代表和乡级人民议会代表。其中，需要准备好选民证，以便发给在浦良留宿的越南游客，供有需要的游客在因故无法在投票日回家时行使投票权。浦良乡选举委员会需要主动与各职能部门密切配合，制定和完善各项应急预案，以便及时处理各种情况，包括按规定关注老年人、残疾人、组织流动票箱以及保护票箱的方案等。（完）