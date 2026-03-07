越南国会副主席陈光方赴安江省检查选举安保工作

3月7日上午，越南国会副主席、国家选举委员会委员、国家选举委员会社会秩序安全小组组长陈光方率领工作代表团赴安江省，就第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举的安全保障工作进行监督检查。



据安江省选举委员会的报告，全省政治安全和社会秩序基本稳定。安江省公安厅已与各地方紧密配合，确定了2712个投票区。截至目前，全省超过360万名选民的核查工作已全部完成。第十六届国会代表及各级人民议会代表候选人的协商与提名程序均严格按照规定执行。同时，国家秘密保护和网络安全工作得到严密展开，及时阻止并反驳错误和敌对观点，加强传播有关选举的积极信息。



陈光方对安江省委常务委员会及省选举委员会的筹备工作给予高度评价。他要求安江省继续严格执行中央、公安部及国防部关于确保安全秩序的指示，保障选举取得圆满成功。



他强调，安江省应加大宣传力度，引导选民选出德才兼备、符合成分与结构要求的代表。



另外，由于安江省拥有超过3600艘经常远海作业的渔船及数千名渔民的特殊情况，陈光方建议当地政府利用边防检查站作为“流动票箱”，为正在海上执行任务的渔民行使公民权利提供便利。对于年老体弱、行动不便的选民，选举小组应采取将票箱送到他们家中的方案。



对于安全秩序保障工作，他要求职能力量掌握形势，妥善解决投诉举报，严密防范并打击破坏选举的活动，确保省内选举的绝对安全。（完）