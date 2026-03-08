越南国会副主席陈光方检查金瓯省最南端地区选举准备工作

3月8日，由越南国会副主席陈光方率领的国会工作代表团前往金瓯省玉显县的地角（Đất Mũi）乡，检查第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的准备工作。实地检查显示，当地选举筹备工作启动早、部署规范，整体已基本就绪，能够确保选举顺利进行。

据地角乡选举委员会报告，全乡现有符合资格的选民共计14553名。当地已为各选举工作组和专业工作小组开展业务培训，并按规定接收和发放选举专用印章。选票及相关选举资料的印制工作也已全部完成，并分发至各投票点。

在各投票点，现场布置和基础设施已准备到位，符合选举规定，为选民投票提供便利。当地还组织选民与国会代表及省人民议会代表候选人举行见面会，帮助选民充分了解候选人情况，为行使选举权提供参考依据。

为确保选举期间的安全秩序，乡公安力量与军事指挥机构已联合制定安保方案，部署选举日前后的安全保障措施。相关部门加强巡逻管控，及时掌握动态，防止发生社会治安热点问题，并对各选举小组成员明确分工。

代表团指出，当地通过多种形式开展选举宣传，取得良好成效，有效传播权威信息，营造了群众积极参与选举的良好氛围。特别是针对海岛地区的地理特点，地角乡已在昆山岛等重点区域做好前期准备，计划于3月13日提前组织投票。

在工作行程中，代表团实地检查了渠道村第一投票点，陈光方现场查看并指导投票点的布局与运行安排。

陈光方要求当地选举委员会继续全面核查各项流程，确保选举安全、严肃、规范进行。他强调，各投票点须安排安保力量值守，主动应对突发情况，同时加强选举前后宣传，营造庄重、热烈的选举氛围。他还建议合理设置选民指引服务台，为选民投票提供便利，并确保投票点布置符合相关规定。

检查选举准备工作后，代表团前往慰问正在金瓯省参与国家重点工程建设的第12兵团官兵。（完）