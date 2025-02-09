越南国会副主席阮氏青出席三祝寺庙会开幕仪式

2月9日，位于河南省金榜市（县级市）的三祝寺隆重举行题为“三祝——灵气汇聚”的2025年春季三祝庙会开幕仪式。越南国会副主席阮氏青出席仪式。

三祝寺住持释青绕和尚主持了2025年三祝庙会开幕式，并敬香祈愿国泰民安、风调雨顺、五谷丰登，以期为人民和世人带来和平与幸福。

在仪式上，越南国会副主席阮氏青向河南省授予了2024年世界旅游奖评选的“亚洲新兴领先旅游目的地”奖项及“特别成就”奖。

河南省人民委员会主席张国辉在致辞中强调，三祝风景名胜区是越南一处独特而突出的文化遗产，拥有丰富多样的旅游资源，尤其是自然景观与文化价值的结合。2025年春季三祝庙会将通过一系列丰富多彩的活动，传承和弘扬优秀文化传统，同时推广河南省的自然风光与人文魅力，为文化遗产保护和可持续旅游发展作出贡献。

三祝不仅因其考古价值而闻名，还因庙会、传说和佛教印记而承载着非物质文化遗产价值，展现出文化、信仰与历史的深厚联系。占地逾5100公顷的三祝旅游区在可持续发展理念下建设和发展，意在保护自然生态系统和宗教文化价值。湖泊、群山、原始森林交相辉映，将让游客沉浸在独特的朝圣与观光之旅。（完）