越南国会副主席阮氏清：选举日真正成为“江山盛会”

3月15日上午，越南国家选举委员会办公厅内气氛紧张而专注，工作人员正持续更新全国各地的最新情况与数据。据电子屏幕实时显示，约10时整，全国已有近3000万选民行使了自己的神圣权利和义务。部分地方在投票开始仅3小时后，投票率即已达到50%。值此之际，越南国会副主席、国家选举委员会委员阮氏清就3月15日上午的选举进展情况接受了记者的采访。



阮氏清表示，当天上午7时整，全国各投票站统一举行了开幕式。值得一提的是，嘉莱、西宁等省份的许多投票站从凌晨5时起便提前启动了开幕仪式。



开幕式在庄严、严肃、安全且贴合参与人员实际情况的氛围中举行，洋溢着“江山盛会”的热烈气氛。选民们怀着激动与振奋的心情来到投票站。整个开幕式严格遵循国家选举委员会的指导，并依照既定程序与流程有序进行。



阮氏清介绍，根据各地报告，截至3月15日上午10时，已有9个省份的投票率超过50%，其中老街省接近70%；许多地区的投票率也突破了40%。据电子屏幕实时更新数据，至10时过后，全国平均投票率已达40%。

附图：莱州省哈尼族同胞兴高采烈地去投票，行使自己的公民权利。图自越通社

选举日当天，从飘扬的彩旗到欢腾的人心，处处交融着热烈的气氛，真正成为一场“江山盛会”。现任及原任的党、国家领导人，以及各地负责人均已在各自的居住地或工作地投票站投下了自己庄严的一票。阮氏清还透露，来自广治省美水乡第四选举单位的109岁高龄老人杨氏韶也精神矍铄地参加了选举开幕式，并与地方领导一同投下了选票。

3月15日的选举日真正是“江山盛会”，也将成为我生命中又一个难忘的选举日。

阮氏清强调：“我们深切感受到，选举日可谓天时、地利、人和。尽管昨天下午（3月14日）北部各省还下着小雨，但今天早上天气格外晴朗。这种好天气，人们身着盛装，处处洋溢着欢乐的气氛，选民们从各条街道、小巷涌向投票站，这一切让我们感到，3月15日的选举日真正是‘江山盛会’，也将成为我生命中又一个难忘的选举日。”（完）