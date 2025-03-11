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越南国会副主席阮氏清在联合国大会框架下开展系列双边会晤活动
值此机会，阮氏清郑重转达了越南国家主席梁强的信函，要求联合国秘书长在2025年内对越南进行正式访问，同时表示希望联合国秘书长将造访越南国会。
联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表达对越南风土人情的深厚感情，并向越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈清敏致以最诚挚的问候。古特雷斯愉快地接受了国家主席梁强的邀请，并希望在合适的时候尽早访问越南。
第79届联合国大会主席菲勒蒙·杨高度评价越南在东盟区内的地位与作用，强调支持东盟在地区安全结构中以及在促进东盟与联合国之间的合作关系的中心地位。
同日，阮氏清会见了吉尔吉斯斯坦国会副主席Dzhamalia Isaeva。阮氏清建议两国立法机构加强高级代表团互访，分享在立法、法律监督等领域中的活动经验，建议双方加强协调与合作，促进两国经贸、投资、旅游、教育培训、文化等领域的合作。
Dzhamalia Isaeva高度评价越南与吉尔吉斯斯坦之间的良好传统关系，建议双方加强在教育培训领域中的合作。
在会见老挝妇联主席Aly Vongnobountham时，阮氏清强调，越老国会女性代表小组以及越老关系始终保持密切交往，建立两国国会继续促进双边合作，及在多边议会论坛上的密切协调。
Aly Vongnobountham向阮氏清通报了老方在实现性别平等方面所付出的努力，强调将同越南各机构、组织密切协调，为深化两党、两国和两国人民特殊友好关系做出贡献。
会见梵蒂冈圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰（Gabriele Caccia）总主教时，阮氏清强调越方高度重视越南与梵蒂冈合作关系的发展步伐，并在天主教2025圣喜年之际向天主教教会表示祝贺。
卡恰总主教强调梵蒂冈高度重视与越南的关系，承诺继续执行教皇对越南天主教社区的圣旨、训词。
值此之际，阮氏清一行造访了越南常驻联合国代表团驻地。（完）