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越南国会副主席阮德海会见美国加利福尼亚州财政部长
国会副主席阮德海表示希望，美国通过新的战略和倡议，继续坚定支持东盟的中心地位、东盟-美国全面战略伙伴关系及湄公河-美国伙伴关系。
此外，国会副主席阮德海表示，基于创新的经济、贸易和投资合作是两国关系的核心基础和重要动力。越南一直努力改善投资和营商环境，为包括美国企业和投资者在内的所有企业和投资者提供最有利的条件；希望美国继续支持两国维持稳定和长期的贸易关系。
国会副主席阮德海强调，两国议会之间的合作关系始终是越南-美国关系的重要组成部分，希望两国立法机构通过各级对话机制和政策交流，加强合作，为增进理解与信任以及进一步巩固两国人民之间的友谊作出贡献。
国会副主席阮德海认为，越南与加利福尼亚州在许多领域，特别是科技、创新等领域，仍有巨大的合作潜力，值得进一步推动。
加利福尼亚州财政部长菲奥娜·马对越南蓬勃发展以及风土人情之美印象深刻，并高度评价两国关系在过去的积极且日益务实和高效发展。
加利福尼亚州财政部长菲奥娜·马表示，将推动和加强加州与越南在加州具有优势领域的友好合作，特别是在绿色增长、应对气候变化、可持续发展、可再生能源和新能源领域的合作。通过这些合作，为美国与越南之间以及加利福尼亚州与越南之间的良好关系作出积极贡献。（完）