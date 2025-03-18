越南国会副主席阮德海会见印度众议院议长

会见中，阮德海强调，越南始终重视与印度的关系，希望通过此访继续加强两国、两国议会之间的政治互信和友谊，为深化和推动各领域合作关系更加务实有效发展作出贡献。



奥姆·比尔拉强调，此次访问有助于进一步加强两国关系，并认为两国正在迎来进一步扩大各领域合作的巨大机遇。



双方同意加强两国国会及各级别代表团互访，支持扩大两国在政治、国防安全、经贸投资、农业、文化、旅游和民间交流等领域合作。



奥姆·比尔拉对国会副主席阮德海提出关于进一步促进双边贸易与投资合作的建议表示赞同，力争实现贸易额达200亿美元的目标，有力实施进一步开放市场措施，加强农业、文化、旅游和航空的合作，增加两国间旅游线路、旅游产品和航空对接。



阮德海还建议两国进一步扩大对彼此的投资，呼吁印度大型企业对越南各领域，特别是战略基础设施、数字基础设施和高科技领域进行投资。



双方一致同意进一步加强两国立法机构的合作，促进国会专门委员会的交流，分享立法经验，尤其是分享数字化转型、建设数字国会，大力促进科技和数字化转型在提高国会运行效率中的应用等经验。



越南国会副主席阮德海一行前往首都新德里G20公园向胡志明主席塑像献花。图自越通社

奥姆·比尔拉表示，印度众议院将早日成立印度-越南议会友好小组；并愿意支持越南培训立法干部并邀请越南国会代表团访印，加强交流和分享经验。



当天，越南国会代表团造访了印度审计会计部并进行座谈。



座谈上，阮德海强调，越南国会支持加强合作，相互支持，为双方未来开展更有效合作创造有利条件，从而实现透明、健康和可持续发展的国家金融体系建设的共同目标。



阮德海建议今后双方尽快重新签署有关审计领域的双边合作协议；促进审计领域的专业合作、干部和专家培训计划；分享提高审计质量的经验，为国会和国会代表的活动提供服务；拓展数字环境的审计，实现可持续发展目标的审计，科技、数字化转型、大数据在审计活动中的应用等新领域合作；同时，继续在世界审计组织（INTOSAI）、亚洲审计组织等多边审计组织框架内合作与互相支持。



此前，在访问印度期间，越南国会副主席阮德海一行前往首都新德里G20公园向胡志明主席塑像献花。（完）