越南国会副主席阮德海与希腊议会第一副议长普拉基奥塔基斯举行会谈 图自越通社



3月2日下午，越南国会副主席阮德海在河内与正在对越南进行正式访问的希腊议会第一副议长普拉基奥塔基斯举行会谈。

阮德海欢迎普拉基奥塔基斯一行到访，相信此访将为深化两国和两国议会间合作关系作出积极贡献。

阮德海表示，越希两国虽地理相距遥远，但拥有诸多相似之处，包括悠久的历史传统、深厚的文化底蕴，以及在巴尔干地区和东南亚地区所处的战略地位。他感谢希腊人民在越南争取民族独立事业中给予的宝贵支持，并强调两国议会应加强合作，为双边关系更加务实深入发展奠定基础。

阮德海向对方通报了越南共产党第十四次全国代表大会取得的成果，以及今后实现国家快速可持续发展的战略方向，强调这些战略与越希合作方向高度契合。他还重申了越南一贯奉行独立、自主、多边化、多样化，深度融入国际社会的外交政策。

阮德海指出，越南致力于进一步加强与欧盟的紧密联系，希望希腊继续支持并积极参与这一合作进程。越南愿发挥桥梁作用，推动希腊与东盟，以及希腊议会与东盟议会联盟之间的合作。

在经贸领域，阮德海表示高兴地看到，截至目前，欧盟27个成员国中已有21国批准《越南—欧盟投资保护协定》。他希望希腊议会继续支持并推动其他成员国尽快完成批准程序，使该协定早日生效实施。他还呼吁希腊方面发声支持，推动欧盟委员会尽早解除对越南水产品出口的IUU“黄牌”警告。

阮德海建议双方加强贸易促进活动，推动投资合作，拓展在劳务合作、医药及开通越希直飞航线等潜在领域的合作，并为旅居希腊的越南侨胞稳定发展、发挥民间友好桥梁作用创造有利条件。

在议会合作方面，阮德海提议双方在多边和国际议会论坛上密切协调、相互支持，特别是加强在各国议会联盟和亚欧议会伙伴会议等框架内的合作。他希望希腊议会继续支持东盟和越南在东海问题上的立场，包括确保地区航行飞越安全和自由，通过符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的方式和平解决争端。

普拉基奥塔基斯强调，两国及两国议会间的传统友好与良好合作关系不断取得积极进展。他表示，越南是希腊在东南亚地区的重要合作伙伴之一，希方愿在议会和政府两个层面全面加强合作，推动双边关系迈向更高水平。

普拉基奥塔基斯对双方在经贸投资、海运、造船、旅游文化等领域取得的合作成果表示高兴，并高度评价越南推进经济多元化发展的努力。他认为，双方在基础设施建设、人力资源培训、物流等领域仍具有巨大合作潜力。

他指出，有效落实《越南—欧盟自由贸易协定》是推动双边经贸合作强劲发展的重要工具之一。他相信，两国议会间的良好合作将为双边关系更加深入务实发展奠定坚实基础。（完）