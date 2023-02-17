越南国会副主席阮克定与俄罗斯联邦委员会第一副主席安德烈·亚茨金举行会谈

越南国会副主席、越俄友好议员小组主席阮克定于2月17日在国会大厦与俄罗斯联邦委员会第一副主席、俄罗斯联邦委员会与越南国会合作小组主席安德烈·亚茨金（Andrey Yatskin）举行了会谈。



越南国会副主席阮克定在会谈中高度评价俄罗斯联邦委员会代表团在两国庆祝建立全面战略伙伴关系10周年（2012-1222年）之际对越南进行访问之旅的重要意义。这也是自新冠肺炎疫情爆发以来两国国会领导代表团的首次互访活动。



阮克定与安德烈·亚茨金一致认为，两国间的议会合作是越俄关系的重要支柱之一。 近年来，尽管遭受新冠肺炎疫情带来的严重影响，但两国立法机构之间的关系仍保持良好发展势头。越南国会主席与俄罗斯联邦委员会主席举行了电话会谈，双方在多边议会论坛间隙举行了双边会晤，积极落实2012年签署的合作协议，两国国会议员在各国议会联盟（IPU）、世界议长大会（WCSP)、东盟议会联盟(AIPA)、欧亚国家议长大会(MSEAP)等框架下保持磋商与合作机制。



阮克定在介绍越南第十五届国会越俄友好议员小组时表示，该小组由代表越南各省市的12名国会议员组成，越俄友好议员小组愿促进与俄罗斯联邦委员会与越南国会合作小组成员的关系，为进一步加强两国国会代表和议员之间的政治互信和良好合作关系做出贡献，从而促进越南国会和俄罗斯联邦委员会乃至越俄两国之间的合作关系。

双方一致同意加强两国立法机构，特别是高层领导人之间的代表团互访，加强有关各国国会机构建设和完善经验及活动信息交流。此外，两国议员继续在多边论坛上保持配合和互相支持；加大协调力度，确保两国政府签署的合作协议有效落实。两国立法机构共同建设和完善法律走廊，为两国政府、地方和企业在双方有潜力的传统领域加强互利合作创造便利条件，从而促进两国民间交流。

此外，越南国会副主席阮克定建议俄方尽快审议、修改和升级《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》，为两国经济合作创造更多便利条件；双方考虑取消双边贸易中，特别是在农业领域的非关税壁垒等。（完）