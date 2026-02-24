越南国会代表与各级人民议会代表选举：从基层做好周密的前期准备

2月23日，西宁省选举委员会召开第四次会议，深入评估第16届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表换届选举准备工作情况。

据西宁省祖国阵线委员会常委会的消息，西宁省已完成第三次协商会议，制定了符合条件的候选人名单。对于第16届国会代表，候选人名单共包括19人，其中女性10人（占52.63%），年轻人4人（占21.05%），非党员1人（占5.26%），连任6人（占31.58%）。

对于2026-2031年任期省人民议会代表，候选人名单共包括135人，其中女性73人（占54.07%），年轻人44人（占32.59%），非党员23人（占17.04%），连任45人（占33.33%），少数民族2人（占1.48%），宗教人士6人（占4.44%）。名单结构和成分符合中央的规定。

西宁省祖国阵线委员会常委会制定了选民见面会举办计划草案，以便候选人开展竞选活动。按计划，国会代表候选人将于2月27日至3月6日参与接待选民活动，省人民议会代表候选人将于3月9日至12日参与接待选民活动。

2月24日，西宁省祖国阵线委员会常委会召开培训会议，引导候选人编写和陈述竞选纲领和掌握竞选技能。

各项选举准备工作均按既定进度有序推进。省选举委员会已督促各乡级选举委员会完善候选人档案，并在选举信息管理软件系统上更新协商名单。

候选人居住地选民评议与信任度征询、选民名单的编制与公示工作已按规定时间完成。宣传工作按照计划展开，基层通信系统和地方媒体加强了新闻报道，凝聚群众共识。

全省社会大局稳定，治安秩序良好；未发生与选举相关的复杂事件，也未收到有关选举工作和候选人的申诉或举报。

截至2月20日，西宁省的国会代表和人民议会代表换届选举准备工作基本就绪，并已做好按照法律规定开展下一步工作的准备。（完）