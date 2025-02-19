越南国会主席：精准“把脉” 打破制约国家发展的瓶颈

越南第十五届国会2月19日上午在国会大厦举行了第九次特别会议的闭幕会。

立法进程中的重要里程碑



越南国会主席陈青敏致闭幕词表示，为期6.5天的第十五届国会第九次非常规会议已圆满完成各项议程。

国会表决通过了《政府组织法》（修正案）、《地方政府组织法》（修正案）、《国会组织法部分条款修改补充法》草案及《法律文件颁布法》(修正案）等四部法律；以及关于处理与国家机构改革相关的决议，以及关于第十五届国会任期国会和政府机构改革的决议。

这是立法进程中的一个重要里程碑，对于政治体系机构改革、及时解决体制和政策障碍、推动基础设施建设、激活资源、为地方和全国创造新的发展空间具有重大意义。

同时，国会通过了旨在推动国家经济社会发展的六项决议，以及关于部分国家重点工程项目的特殊机制和政策。

国会主席陈青敏强调，这是立法进程中的一个重要里程碑，为组织机构优化重组具有重大意义，有助于及时解决体制和政策上的瓶颈，推动基础设施建设取得突破，激活资源，为各地和全国创造新的发展空间。”

关于人事工作，国会主席表示，国会补选了两位第十五届国会副主席，任命两位副总理（2021-2026年任期）。此外，国会选举了六名国会常务委员会委员等。

历史性时刻需要历史性决策



陈青敏指出，本次提交国会的法律草案内容新颖、精准、简练、易懂，精准“把脉”，毫不犹豫地打破制约国家发展的瓶颈。

“在民族历史的关键时刻，必须做出历史性的决策，力求推动国家发展。”陈青敏主席强调。

国会主席建议政府尽最大努力制定详细计划，依照国会通过的各项法律和决议制定具体实施细则。（完）