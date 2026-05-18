越南国会主席陈青敏：革新领导、指导、管理和组织工作方式

5月18日上午，国会主席陈青敏在与文化社会委员会常委会就2026年重点任务及2026—2031年任期工作方向召开工作会议时，要求革新领导、指导、管理和组织工作方式；提高干部、公务员质量；继续研究、健全组织、安排组织模式；合理分工、明确任务，推动“一专多能”，充分发挥每位干部的特长；掌握实践情况，及时反映、建议，为国会的重要决策贡献高质量的意见。



近期，国会文化社会委员会在越共十四大和第十六届国会选举后已及时健全并稳定组织架构；将越共十四大决议和国会党委第一次代表大会（2025-2030年任期）决议中的新内容更新到该委员会的工作计划中。



关于2026年的重点任务，文化社会委员会将主持审查根据2026年立法计划的7项法律、决议草案，以及根据政府建议新增的3项法律和法令草案。



在监督工作方面，该委员会常委会主持参谋国会常委会组织2027年专项监督，内容为2021-2026年阶段社会保险政策和法律执行情况；并对北宁省文化社会领域政策法律落实情况开展专题监督等。

陈青敏在工作会议上明确指出：文化社会委员会负责的工作量很大、范围广，许多领域对国家发展具有重要作用。图自越通社

陈青敏在工作会议上明确指出：文化社会委员会负责的工作量很大、范围广，许多领域对国家发展具有重要作用；多问题较为敏感，对每个家庭和人民的日常生活产生直接和长期影响。



在立法工作中，陈青敏要求深刻贯彻并落实好中央政治局关于革新立法和执法工作以满足新时期国家发展要求的第66-NQ/TW号决议。



陈青敏要求该委员会革新领导、指导、管理和组织工作方式；强调要有效落实政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议；国会关于试行若干特殊机制政策以推动国家科技、创新和数字化转型实现突破发展的第193/2025/QH15号决议；国会常委会关于2024-2026年阶段及2030年愿景建设和发展数字化国会的第1343/NQ-UBTVQH15号决议，这些是提升该委员会落实各项政治任务质量和效率的关键。陈青敏希望文化社会委员会在数字化转型、数据库数字化、应用人工智能方面发挥带头先锋作用。



此外，陈青敏也建议文化社会委员会做好党建工作，特别是思想政治工作；进一步加强内部及与有关机构之间务实高效的协调配合。（完）