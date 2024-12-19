越南国会主席陈青敏：致力于确保精简机构工作进度

12月19日上午，国会党组书记、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开会议，总结国会党组与国会办公厅机关党委之间的协调工作。

陈青敏在会议上发表讲话，总结了2024年国家取得的成就以及国会在履行立法、监督和决定国家重大问题、外交等职能中取得的突出成绩。

在最近召开的第八次会议上，国会通过了18部法律和21项决议，消除了国家经济社会发展的许多体制“瓶颈”，同时决定了多项重大问题，在完善基础设施、最大限度地利用资源方面取得了突破性进展，并做出许多历史性的决定，如通过关于北南高速铁路项目投资主张、重启宁顺核电项目投资主张、调整隆城国际机场项目投资主张等的决议。

陈青敏强调，2024年，国会立法工作思维上实现了强劲而深刻的变化。其中，国会党组已领导和指导国会党组行动计划的实施；立法任务均完成和超额完成既定的目标和计划。国会明确示范责任，完善体制，使法律寿命更长，决心实施精简机构革命。

对于2025年的方向和任务，陈青敏要求继续在立法、监督和决定国家重大问题方面创造突破；为国会特别会议、国会会议、国会常务委员会会议的组织当好参谋助手；加强与政府党组干事会、中央办公厅和有关机构的协调配合力度。

国会主席建议继续集中指导对越共十二届中央委员会《关于继续朝着精干、高效方向推进政治体系组织机构革新》的第18号决议（18-NQ/TW）的总结，完成相关方案、法规和文件，在2025年2月中旬按期提交中央会议和2月底提交国会会议。同时，完成对有关机构安排、精简的法律、决议的审查、修改和补充工作，并提交国会常务委员会审议通过；按期完善国会各委员会、国会常委会所属机构、国会办公厅直属单位安排，精简工作。

陈青敏同时要求重点做好培训工作，按规定确保干部、党员、公务员、职员和工人的制度；在精简编制过程中加强宣传，凝聚共识和统一。（完）