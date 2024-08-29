越南国会主席陈青敏：胡志明主席的思想和遗嘱永远照亮和指引全党、全民和全军

8月29日上午，越共中央直属机关党委与国家主席办公厅、国会办公厅、胡志明国家政治学院、 真理国家政治出版社在国会大厦联合举行“越共中央机关践行胡志明主席遗嘱55周年（1969-2024）”学术研讨会。

越共中央总书记、国家主席苏林送花篮表示祝贺。越南国会主席陈青敏出席会议并发表讲话。

越南国会主席陈青敏在研讨会上发表指导讲话时，55年来，胡志明主席的思想和遗嘱始终伴随着越南民族，照亮和指引着全党、全民、全军始终坚持胡志明主席的革命事业和理想，出色地继承他毕生奉献和牺牲的伟大革命事业。

在越南社会主义国家建设和保卫事业中，特别是在实施革新近40年来，在全国干部、党员、广大人民群众的共同努力下，越南凝聚了民族大力量，取得了具有历史意义的重大成就。

陈庆明评价说，近年来，中央机关党建工作发生了许多积极变化。中央机关是战略参谋机构，其干部队伍具备政治理论和专业知识，直接组织执行党的主张路线和国家的法律政策。

国会主席陈青敏要求中央机关继续按照越共中央中央委员、中央政治局、中央书记处的领导和指导，全面同步推进党建工作，坚持民主集中制原则，发挥党组织的领导作用和政治核心作用，首先着力做好政治思想工作，反对批驳错误敌对言论，坚决捍卫党的思想基础。

同时，进一步提升党组织作用、领导能力、战斗力和干部党员素质，着力领导干部党员组织实施好政治任务；弘扬干部党员特别是领导干部的责任意识、开拓进取、模范作风。

陈青敏同时要求中央机关严格执行中央关于政党建党的决议，特别是中央委员会关于推进党政建设的第21号结论；对政治思想、道德、生活方式等方面表现出“自我演变”、“自我转化”的干部党员坚决预防、遏制、从严处理。此外，要贯彻落实中央政治局关于学习和践行胡志明思想、道德、作风的第01号结论和中央机关党委2024年重点任务。

研讨会上，与会代表从多维角度和方面对胡志明主席遗嘱进行深入的分析，深化遗嘱的历史价值和时代意义；明确指出中央机关落实胡志明主席遗嘱55年来取得的成就和经验教训；阐明胡志明主席遗嘱在当前背景下对越南革命的指导意义等。

值此研讨会举行之际，为了满足广大读者的研究和学习需求，真理国家政治出版社将《越共中央机关践行胡志明主席遗嘱55周年（1969-2024）》一书以电子书形式出版，发布在stbook.vn和sachquocgia.vn上。（完）