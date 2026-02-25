越南国会主席陈青敏：精准监督涉及民族领域的关键问题

值丙午年新春之际，2月24日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦同民族委员会就2026年重点任务举行工作座谈。



陈青敏向民族委员会领导及全体干部、公务员、职员致以新春最美好的祝福。他评价说，2025年，民族委员会已出色完成任务，取得多项突出成果。2025年，国会已通过了89部法律和多项重要决议。"如果没有集体力量，没有民族委员会和各委员会的贡献，国会不可能完成如此巨大而繁重的任务。"陈青敏强调道。



陈青敏对民族委员会在2025年取得的成绩予以表扬，并强调了未来一段时间该单位需要落实的若干重点任务。



陈青敏明确指出，2026年地区和世界形势将非常复杂。因此，民族委员会需要同职能部门配合，牢牢掌握边疆、偏远地区、少数民族地区的社会治安秩序形势，及时发现和阻止敌对势力有关民族政策的阴谋和破坏活动。

2026年地区和世界形势将非常复杂。因此，民族委员会需要同职能部门配合，牢牢掌握边疆、偏远地区、少数民族地区的社会治安秩序形势，及时发现和阻止敌对势力有关民族政策的阴谋和破坏活动。

与此同时，民族委员会要贯彻落实党的十四大决议，紧跟十四大决议提出的民族、宗教内容；制定具体的行动计划落实决议，明确分工，明确任务和职责。



国会主席还要求民族委员会进一步提高对各法律草案、决议的审查质量，提高监督质量，精准监督涉及民族领域的相关问题。



陈青敏明确指出，2026年，中央政治局要求提高基层干部素质。他要求民族委员会、国会各机关关心培养干部、公务员、职员队伍，特别是年轻干部，加强深入基层，把握社会生活实际情况，以提供贴近实际的参谋意见。



陈青敏提示民族委员会加强思想政治教育工作，加强内部监督检查；继续有效开展数字化转型工作，在单位专业活动中应用信息技术和人工智能。



据国会民族委员会主席林文敏的报告，民族委员会常务委员会已集中领导、指导，圆满完成了既定任务；已周到、有效地走访并向各地方的政策优抚家庭、少数民族贫困户拜年和赠送礼品。春节期间有效应用数字化转型和信息技术，保障了工作处理的顺畅，满足了新形势下的要求。（完）