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越南国会主席陈青敏：新闻媒体继续用锐利笔锋奉献祖国、服务人民

庆祝越南革命新闻日101周年（1925年6月21日—2026年6月21日）之际，6月21日晚，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在海防市出席了2025年第20届国家新闻奖颁奖仪式。

国会主席陈青敏在仪式上发表讲话时明确指出：党的每一段历程、国家的每一个发展阶段，都铭刻着带有时代回响的新闻篇章。新闻媒体在捍卫党的思想理论基础、斗争反驳错误和敌对观点的前线上发挥了先锋作用，在防范和打击贪污、浪费、消极现象中一马当先，发现并鼓励好人好事典型与创新做法，弘扬仁爱与人文精神。新闻媒体为普及知识，开创、维护和丰富精神价值，发扬浓郁民族特色文化，以及向世界推广越南国家与人民的良好形象做出了积极贡献。

国会主席陈青敏代表党和国家领导，对全国新闻工作者，特别是今天获奖的作者及作者团队给予了充分肯定、高度评价和热烈祝贺。

国会主席指出，我国正步入一个新的发展阶段，迎来了重大机遇和运数，但也面临许多新的困难和挑战；新闻媒体必须勇于先锋创新，以肩负起更大的责任。新闻工作者绝不能忘记革命新闻的核心价值，即理想、对党和祖国的绝对忠诚以及与人民的血肉联系，始终把国家和民族的利益放在第一位、放在首要优先。

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国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席明确指出，新闻媒体必须更加强有力、更具成效地宣传党的路线方针、政策和国家法律；弘扬创新精神，鼓励各阶层人民共同积极参与到国家发展事业中。

每一名记者都必须具备坚定的政治定力、纯洁的职业道德、高超的专业能力并熟练掌握技术，以跟上充满变数和挑战的传媒环境；必须提高政策辩证能力，引导舆论，将党的路线方针和国家法律转化为全党、全社会和全体人民的认知、信念与行动。

国会主席强调：“党、国家和人民始终坚信，越南革命新闻将继续朝着专业、人文、现代的方向发展，用自己的锐利笔锋奉献祖国、服务人民”。（完）

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