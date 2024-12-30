越南国会主席陈青敏：建设绿色、现代、智慧、幸福的中央直辖顺化市

12月29日晚，越南国会主席陈青敏出席了在顺化市午门广场举行的仪式，正式公布国会关于设立中央直辖顺化市的决议以及国会常务委员会关于2023-2025年阶段顺化市县级和乡级行政单位调整的决议。

国会主席陈青敏在仪式上强调，顺化市在越南历史发展中一直扮演着重要角色，是东西经济走廊的门户，是文化、旅游、教育培训及高水平医疗等领域的中心，同时也是越南中部地区的增长极，在国防安全方面具有战略意义。顺化是越南乃至东南亚唯一拥有8项被联合国教科文组织列为世界遗产的地区，展现了深厚的历史文化底蕴和独特的文化魅力。

回顾顺化市的发展历程，国会主席陈青敏指出，该市已经取得了诸多重要成果，逐步转型为以遗产为特色、生态友好、景观优美的城市模型。顺化市还形成并发展了文化旅游、教育培训及区域和全国高水平医疗中心。遗产保护和价值传承工作成效显著，经济增长态势良好，人民物质和精神生活水平有所提高，贫困率下降。与此同时，国防安全得到保障，党建及反腐败、反浪费工作也取得了积极成果。

国会主席陈青敏援引越共中央总书记苏林的评价指出：“顺化成为中央直辖市当之无愧”，并重申了“全国为顺化，顺化为全国”的承诺。

为了有效落实国会和国会常务委员会的相关决议，陈青敏要求顺化市各级党委和政府制定具体、明确、可行的计划，以应对成为中央直辖市后可能面临的挑战。

他强调，需要优先调整经济结构，推动经济深度增长模式转型；大力发展具有比较优势的服务业；基于遗产和文化价值推动旅游业发展；以高附加值、高科技含量、环境友好的方向推动工业发展；同时发展高科技农业，实现可持续发展，有效应对气候变化。 此外，顺化市还需集中资源投资城市基础设施、生产基础设施及经济发展，加强行政改革，优化投资营商环境，结合数字化政府和智慧城市服务的建设。

国会主席陈青敏特别指出，顺化市需创新科技政策，推动绿色发展，落实国家环境保护、绿色增长及清洁技术应用的战略目标。同时，需要关注少数民族、山区以及受自然灾害和气候变化影响地区的经济社会发展工作。

此外，顺化市还需要总结第十二届中央政治局《关于进一步朝着精干高效方向推进政治体系组织机构重组》的第18号决议的执行情况，全力完成第十三次全国党代会决议的目标，为各级党代表大会及第十四次全国党代会的召开做好准备，并筹备好第十六届国会及2026-2031年各级人民议会代表选举工作。

在第十五届国会第八次会议上，国会通过了第175/2024/QH15号决议，决定在承天顺化省的全部自然面积和人口规模基础上设立中央直辖顺化市。该决议将于2025年1月1日正式生效。至此，顺化成为继河内、胡志明市、海防市、岘港市和芹苴市之后，越南第六个中央直辖市。 （完）