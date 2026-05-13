越南国会主席陈青敏：大力推进务实数字化转型 研究成立国会人工智能中心

越南国会主席陈青敏要求按照务实、高效方向推进数字化转型，并与革新国会运行方式相结合；同时研究成立国会专门人工智能中心，以服务立法、最高监督以及决定国家重大事务等工作。

5月13日上午，陈青敏在国会大厦主持召开会议，与国会科技发展、创新、国家数字化转型指导委员会以及国会数字化转型指导委员会举行工作座谈。

陈青敏强调，数字化转型不仅是投资软件或技术平台，更重要的是在工作方式、参谋质量和国会运行效率方面实现实质性改变。他指出：“数字化转型不是口号，而必须真正落到实处并高效运行。”

在评价越共中央政治局第57号决议颁布后两个指导委员会取得的初步成果时，陈青敏表示，这些成果已获得越共中央总书记苏林的认可和积极评价。

据会议报告，近期国会各机关已同步推进多项建设数字国会、发展数字数据、数字平台以及服务议场活动数字应用的任务。目前，电子文件与行政管理系统、国会应用程序、无纸化会议室、选举信息管理软件、国会代表信息门户及“全民数字教育——数字国会”平台等多个信息技术系统已投入运行。

陈青敏责成国会常务副主席杜文战将目前两个指导委员会合并为统一机构，以提高管理效率、避免任务重叠。他要求指导委员会密切跟踪工作进度，明确各机关和个人责任，对工作拖延情况严肃追责；同时强调，在推进数字化转型任务过程中，“凡是不参与、不符合要求的人，就必须靠边站”。

关于推进“全民数字教育——数字国会”运动，陈青敏建议与科技部、公安部配合，在整个政治体系中扩大实施范围；同时继续为国会干部、公务员建设数字技能培训计划。

对于2026-2027年人工智能应用方向，陈青敏表示，国会将按照“三足鼎立”模式运行，包括提出需求的单位、人工智能专家以及技术基础设施单位。

人工智能将被应用于立法、最高监督、对外工作、民愿工作以及支持国会代表履职等重点领域。

陈青敏还建议构建国内外合作生态体系，加强与世界各国议会以及越南人工智能社群的联系。国会将研究成立专门的人工智能中心，以直接服务议会活动并加强国际对接。

在数字数据工作方面，陈青敏强调，数据必须被视为国会的“战略资产”。他要求制定数字数据战略和国会档案数字化计划，同时确保与国家数据中心及政治体系各机关数据系统实现互联互通。

陈青敏要求完善国会数字数据中心建设，在2026年第二季度内紧急部署保密网络和国会机关统一保密运行系统；同时加强检查、监督和信息安全风险预警。

此外，国会共享数字平台还将推广至各地人民议会，以加强中央与地方之间的互联互通，避免资源重复浪费。

陈青敏还要求大力发展数字人才队伍，建设数字文化和吸引高质量科技专家的机制；同时完善国会数字化转型相关规章、流程和评估标准体系。他建议国会各机关积极参与试运行并经常使用数字系统，同时建议越南军队电信集团继续在研究、开发和完善数字国会架构技术解决方案方面提供支持。

陈青敏表示，相信在国会领导层、各指导委员会、专业机关以及科技企业的共同努力下，落实第57号决议和推进2026-2030年国会数字化转型工作将取得明显进展，为提升议会运行效率和服务国家新阶段发展目标作出贡献。（完）