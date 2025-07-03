越南国会主席陈青敏：发挥“体制设计师”的作用



陈青敏在会议上发表讲话时强调，2025年上半年是国家强劲转型、取得全面重大成就的阶段，国会完成了大量工作，解决了许多复杂、新颖、前所未有的问题。



国会将继续完善适应新时代的法律体系，推动体制改革，提升最高监督效能，聚焦关键领域，提出强有力的政策建议。国会还在数字化和技术应用基础上革新会议方式，按期高质量完成根据18号决议进行的组织架构调整任务，同时加强议会外交活动。



关于2025年下半年工作方向，也是第十五届国会任期的最后阶段，陈青敏指出重点工作包括：召开党中央第十二、第十三次会议；召开国会党代会；筹备第十次国会会议及任期总结活动；准备庆祝越南国会成立80周年及第十六届国会和各级人民议会代表选举工作。



各机关需要依照越共中央委员会、政治局、书记处的决议、结论开展工作，其中包括第十一次中央会议的60号决议和关于基层党代会的第45号指示。同时，需要加强思想、统一行动，切实发挥国会作为“体制设计师”、“民主支柱”、“改革先锋”、“国际融通桥梁”的作用，重点筹备两个关于监督和立法的重要论坛。



陈青敏还要求继续审查、完善法律规范文件，更新指导思想，确保统一性与实践相结合。同时研究机制，为地方增加财政预算，用于投资建设办公楼、干部住房、基层数字化基础设施，提升基层政务服务中心工作效率。



会议场景。图自越通社

陈青敏还强调要推动国会数字化进程，加强对党和国家法律主张的宣传和普及，尤其是第九次特别会议和第九次会议通过的法律和决议。



国会秘书长、国会办公厅主任黎光松在会议报告中表示，2025年上半年，国会与政府及相关机关密切配合，推进2013年宪法修订工作，完善两级地方政权体制，并颁布一系列法规以破除体制障碍，推动国家经济社会发展，为下一阶段发展奠定坚实法律基础。



据报告，国会已完成本届任期开始以来最庞大的立法任务，审议通过了38部法律、52项决议（其中16项为规范性法律文件），并对6部法律草案提出意见。仅在两次会议（第九次非常会议和第九次会议）中，所通过的法律数量已占本届前16次会议总法律数量的63.3%，显示出高度共识和立法突破，为体制改革与国家发展作出积极贡献。



*同日下午，国会主席陈青敏向在第十五届国会第九次会议中表现出色、作出突贡献的集体颁发了国会常务委员会表彰状。（完）