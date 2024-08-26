越南国会主席陈青敏：人事工作以高度共识和统一精神严格开展

为期一天的越南第十五届国会第八次特别会议已圆满完成各项议程。



越南国会主席陈青敏在闭幕词中表示，按照会议议程和内容，人事工作严格按照党规和国家法律开展，凝聚了国会代表的高度共识和统一。



国会免去阮和平的最高人民法院院长职务，并批准政府总理关于任命阮和平担任副总理职务（任期2021-2026年）的建议。



根据国家主席的提议，国会免去黎明智的最高人民检察院检察长职务，以选举其为最高人民法院院长；批准政府总理关于免去陈流光副总理职务的建议，因为陈流光是由中央政治局任命为中央经济部部长；批准政府总理关于免去黎成龙2021-2026年司法部长职务的建议。



根据国家主席的提议，国会选举阮辉进为最高人民检察院检察长；批准关于增加政府副总理人数的决议，使第十五届国会任期政府副总理增至五名。



国会还批准了政府总理关于任命胡德福为副总理（任期2021-2026年），同时继续担任财政部长，直至财政部长职位健全的建议；批准总理关于任命裴青山担任副总理职务（任期2021-2026年），同时继续担任外交部长的建议。



国会批准了政府总理关于任命杜德维为自然资源与环境部长，任命阮海宁为司法部长（任期2021-2026年）的建议。



同时，国会批准政府总理关于免去黎明慨副总理和自然资源与环境部长邓国庆等职务的建议；解除黎青云的第十五届国会代表资格。



陈青敏强调，国会和国会常务委员会谨向越共中央、政治局、书记处以及总书记、国家主席苏林的切实领导表示感谢。国会高度评价政府、政府总理、越南祖国阵线中央委员会、最高人民法院、最高人民检察院、中央组织部、中央检查部等有关机关和组织的密切、及时和有效的协调。



陈青敏深信，在党的领导，整个政治体系、各级各部门的参与，在全党、全民、全军、工商界、海外同胞的团结努力之下，越南一定能够克服困难和挑战，实现经济社会发展的最高目标，做好安全、外交、反腐倡廉等工作，为党的十三大决议的胜利实现作出贡献；筹备好各级党代会，向党的十四大迈进。（完）