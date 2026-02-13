越南国会主席陈青敏走访第九军区 致以新春祝福

在庆祝越共十四大圆满成功、纪念建党96周年并迎接2026年丙午新春之际，2月13日下午，越南国会主席陈青敏率国会工作代表团和芹苴市领导前往第九军区，看望慰问军区党委和司令部，并赠送新春礼品。

会见中，陈青敏代表党和国家领导人，转达了越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政对第九军区全体干部战士的亲切问候和新春祝福。

陈青敏表示，过去一段时间，第九军区充分发挥参谋作用，协助地方党委和政府落实军事、国防任务及经济社会发展工作，推动国防安全巩固与发展相结合。军区党委和司令部团结带领武装力量克服困难挑战，圆满完成各项任务，取得突出成绩。

他代表党和国家领导人，对第九军区武装力量近年来的成绩表示热烈祝贺和高度赞扬。

陈青敏要求第九军区党委和司令部继续发扬成绩，团结带领驻地武装力量完成各项任务，特别是加强国防安全建设。春节期间要确保兵力充足，严格值班制度，维护国防安全；继续发扬“胡伯伯部队”优良传统，与越南祖国阵线各级委员会及地方政府密切配合，做好社会保障工作，让人民群众度过温暖、安全的传统春节。

陈青敏建议，第九军区在2026年认真落实越共十四大决议；做好第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举组织工作；继续为南部重点地区经济社会发展和国防安全保障作出积极贡献，关心干部特别是军人住房等生活问题。

陈青敏简要介绍了2025年全国经济社会形势。他指出，尽管面临诸多困难和复杂自然灾害，在党的领导下，国家仍取得重要而全面的成果：经济增长率达8.02%；经济规模约5140亿美元；人均收入达5026美元，超额完成中央提出的目标；国家财政收入约2.6千万亿越盾，创历史新高；15项经济社会指标全部完成或超额完成。进出口总额约9300亿美元，创历史新高；贫困户比例降至1.3%，为历史最低水平。

值此丙午新春之际，陈青敏向第九军区党委和司令部赠送礼品，祝愿全体领导干部和官兵新春愉快、幸福安康。

第九军区司令阮春达中将表示将认真贯彻主席指示，继续努力完成党和国家交办的各项任务，决心在新时期继续弘扬“胡伯伯部队”的光荣传统。

2025年，第九军区认真贯彻中央和国防部的指示文件，圆满完成各项任务，并与地方密切配合，关心群众生活，特别是在保障国防安全方面严格落实值班制度，确保兵力充足、随时做好战斗准备。军区司令部还组织干部、军官温馨过节，做到欢乐、安全、节约。

春节过后，军区司令部立即部署征兵计划，并重点推进第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举工作。 (完)