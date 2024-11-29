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越南国会主席陈青敏访新之旅：为越新合作关系注入动力
两国党际、国家、议会等渠道的政治外交合作有效开展，各级高层代表团互访频繁，双边接触增多。
越南驻新加坡大使梅福勇评价，继2022-2023年两国领导人互访之后，越南国会主席陈青敏此次访问新加坡，充分体现了越新关系的全面性。此次访问也是在前新加坡国会议长陈川仁（Tan Chuan-Jin）于2022年5月对越南进行访问后的回访，体现了两国党际外交、国家外交和议会外交的全面性。
除了政治合作外，建立战略互信、经贸投资合作可以说是越新双边关系的一大亮点。越南驻新加坡大使馆商务参赞、商务处首席代表高春胜表示，2024年前10个月，越南与新加坡双向进出口额达近261亿新元，较2023年同期增长8.64%。其中，越南出口额增长32.59%，达到超过71亿新元，进口额达近190亿新元，上涨1.77%。
多年来，新加坡一直是越南最大的投资者之一。越南驻新加坡大使馆投资参赞蔡秋芳表示，截至2024年10月，新加坡以投资项目3838个、投资总额811亿美元，在对越南投资的148个国家和地区中排名第二。2024年前10个月，新加坡以新签、增资和融资购买股份总额接近78亿美元（占外资总额的近28.6%，同比增长61%），在对越南投资的91个国家和地区中位居第一。
李光耀公共政策学院副教授武明姜表示，越南与新加坡之间更加密切和广泛的合作将有助于加快越南在新纪元的进步，成为发达国家。与此同时，新加坡也受益于越南的发展，巩固其在亚洲乃至世界的领先地位。
新加坡专家表示，越南与新加坡合作现已被视为东南亚双边合作的典范，并且仍有很大的发展空间。（完）