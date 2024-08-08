越南国会主席陈青敏莅临同奈省调研

8月8日下午，越南国会主席陈青敏与同奈省委常务委员会就同奈省经济社会发展情况和隆城国际机场项目举行工作会议。



陈青敏指出同奈省的优势，同时表示中央出台了许多重要方针和政策，特别是中央政治局关于东南部经济社会发展、确保国防安全的第24-NQ/TW号决议，涉及该省重要项目隆城国际机场项目的投资政策和实施的5项决议。



同奈省是全国财政预算贡献最大的五个地区之一。2024年前7个月，该省地区生产总值（GRDP）比2023年同期增长6.8%。人均GRDP超过1.57亿越南盾。2023年贫困率为0.3%，比2022年下降0.09%。 对于今后的核心任务，陈青敏要求同奈省贯彻落实越共十三大决议和省党代会决议，完成决议确定的目标和任务。



第15届国会第7次会议于2024年6月29日通过了关于落实国会提高落实国会多项重要项目决议的有效性和效率的第43号决议的第140号决议；包含与省内项目实施相关的重要内容，如：边和-头顿高速公路项目一期工程、隆城国际机场项目一期工程；安置区建设等。陈青敏要求同奈省尽快实施，确保项目同步、顺利、有效实施。

此外，同奈省需要持续推进大力改善营商投资环境、改革行政审批制度、提升省各项指标；加大科学、技术、数字化转型的应用。 陈青敏指出，同奈省需要加快公共投资资金项目资金拨付进度；吸引重点项目、出口加工区、工业园区建设的投资项目 ；在法律框架内为企业在同奈省投资创造有利条件。

同时，同奈省需要注重环境保护、职业安全卫生，和谐处理雇主与雇员之间的关系；加快国家重点工程补偿安置和征地进度。 陈青敏还要求，同奈省要从省委、省政府、省阵线到团体、各行业、各部门强化放权和检查监督，强化领导责任心，严明纪律；继续加强反消极腐败和浪费行为；关注文化、体育、旅游、教育和医疗活动；确保社会保障和可持续减贫等。（完）