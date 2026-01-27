越南国会主席陈青敏春节前走访慰问党和国家原领导人

在国会常务委员会主任裴鹏抟纪念区，陈青敏向这位大知识分子、人民的杰出代表、越南民主共和国首位国会常务委员会主任表达了深切感恩之情。裴鹏抟同志的革命生涯和人格，是爱国情怀、廉洁品德和全心全意为祖国、为人民服务的典范，为越南国会的优良传统奠定了基石。



陈青敏要求各职能机关和地方政府继续关心保护、修缮纪念区，并发扬其历史、文化和教育价值，使这里成为对干部、党员和年轻一代进行传统教育的空间。他强调，今天国会的历代代表誓言效仿同志的风范，不断磨砺胆识、智慧和公务道德，建设日益民主、法治、专业和现代化的国会。



*在走访已故越共中央总书记长征和已故国会主席黎光道家属时，陈青敏对各位同志为党和民族革命事业作出的巨大贡献表达感恩之情；强调已故越共中央总书记长征是杰出的领导者，胡志明主席的优秀学生。



*在探望和向原越共中央总书记农德孟和原国会主席阮氏金银拜年时，陈青敏感谢各位同志一直关心并为国会活动贡献了许多热情的意见。他表示，第十五届国会将继续继承并大力推进革新，提高活动质量和效率，为完善体制、促进国家快速和可持续发展奠定坚实基础。



*同日上午，陈青敏还向已故公安部部长黎明香进香缅怀并走访其亲属。（完）