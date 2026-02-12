越南国会主席陈青敏春节前夕看望慰问党和国家原领导人

值此丙午年春节到来之际，越共中央政治局委员、越南国会主席陈青敏在胡志明市看望慰问了原国家主席阮明哲、原国家主席张晋创、原政府总理阮晋勇、原越共中央书记处常务书记黎鸿英大将，并向他们致以新春祝福。



陪同陈青敏参加活动的有越共中央委员、国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟。



陈青敏代表国会常务委员会，向各位原领导人致以崇高敬意，感谢他们对党、国家革命事业以及国家革新时期建设与发展事业所作出的重大贡献。



陈青敏通报了越共十四大取得的重大成果，这体现了党、民族的新信心、意志和发展视野。他强调，十四大做出的各项决策，是全党、全民、全军实现战略自主，自信、自强，砥砺奋进新纪元，胜利落实十四大决议，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，稳步迈向社会主义的坚实基础。



陈青敏表示，面对新时期巨大要求和繁重任务，国会深刻认识到自身对党、对人民、对历史的责任。秉承团结、革新、负责的传统，在党的直接、全面领导下，在人民的支持下，国会以最高决心开展落实党的十四大决议，与全党、全民、全军一道，共同实现越南在新时期繁荣、幸福的发展目标。

越共中央政治局委员、越南国会主席陈青敏看望慰问原政府总理阮晋勇。图自越通社

陈青敏强调，国会将大力推进革新，促进专业化、现代化建设，以更好满足国家新时期实践要求，推动战略突破，构建新发展生态体系，集中完善体制机制，促进国家快速、可持续发展，有效落实“数字国会”模式。



值此丙午新年之际，陈青敏祝愿各位党和国家原领导人及家人身体健康、万事如意，希望各位原党和国家领导人继续关心关注、为国家和人民的温饱幸福贡献智慧。



各位党和国家原领导人对国家过去一年取得的重要经济社会发展成就感到高兴，高度评价第十五届国会在诸多史无前例挑战背景下，迅速转变状态、革新活动方式与组织方法，提升工作质量与效率，出色完成党、国家和人民赋予的任务。



各位党和国家原领导人对国会继续发扬团结传统，继承并有效运用各任期宝贵经验；不断创新，提高活动质量和效果，以满足国家新发展阶段的任务要求充满信心。（完）