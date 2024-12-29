越南国会主席陈青敏敬香缅怀原国家主席黎德英大将和阮志清大将

12月29日上午，适逢越南人民军建军80周年和全民国防日35周年之际，越南国会主席陈青敏率工作代表团在赴承天顺化省视察期间，敬香缅怀原越南国家主席黎德英大将和阮志清大将。

在富禄县禄安乡的黎德英大将文化馆和图书馆纪念区，越南国会主席陈青敏一行敬香和敬献花圈，缅怀党和国家的杰出领导人、承天顺化省的优秀儿子——原国家主席黎德英大将。

陈青敏在纪念簿上留言时，对黎德英大将的故乡——承天顺化省于2025年1月1日正式成为中央直辖市表示祝贺，并希望顺化省人民的物质与精神生活将日益提升。

黎德英大将享年99岁，拥有80年党龄，为党的光辉革命事业奉献了毕生精力。他曾荣获党和国家授予的众多崇高奖励，包括金星勋章、一等军功勋章、一等战功勋章、80年党龄纪念章，以及越南和国际颁发的其他诸多勋章和奖章。

在位于顺化市顺和坊的阮志清大将博物馆，国会主席陈青敏一行敬香和敬献花圈，缅怀阮志清大将——一位坚定忠诚的共产主义者、胡志明主席的杰出学生、越南革命的优秀将领和承天顺化省的优秀儿子。

陈青敏在纪念册上留言时强调，阮志清同志在其革命生涯中始终坚定不移，倾尽心血、智慧和才华，为党的革命事业作出了重要贡献，为民族解放斗争及越南社会主义祖国的事业作出了巨大贡献。

陈青敏希望顺化市党委、政府和人民继续弘扬阮志清大将博物馆的价值，使其成为革命传统教育基地，激发年轻一代对祖国的热爱与自豪感。

同日上午，陈青敏一行探访了顺化市富润坊的两户伤残退役军人。（完）