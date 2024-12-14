越南国会主席陈青敏接待后江省选民

12月14日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏和后江省国会代表团在后江省渭清市开展接待选民活动，通报第十五届国会第八次会议成果，并听取选民意见与建议。本次活动通过视频形式连接到后江省各县、市、镇的分会场。

在会上，陈青敏主席向选民通报了国家经济社会发展情况。2024年国家15项主要指标预计全面完成，部分指标超额完成。其中，第四季度国内生产总值增长目标为7.5%，全年国内生产总值增长率预计超过7%。贫困发生率降至1.93%，社会保障和人民生活继续受到关注，国防安全得到保障。

陈青敏主席对后江省省委、政府及人民的努力表示认可，并高度评价后江省在多个领域所取得的积极成果。2024年，后江省18项主要指标全部达标和超额完成，全省财政预算收入达7520亿越盾，同比增长23.52%，超额完成任务。

陈青敏主席要求今后后江省继续重视提高教育和培训质量，加大基础设施投资力度，以切实改善人民物质和精神生活；同时，应积极应用科技成果促进生产活动等。

陈青敏主席表示，第十五届国会第八次会议取得圆满成功，国会审议并通过了18部法律、21项决议，并对10项法律草案进行初步审议。本次会议还通过了多项重大决策，为完善基础设施、最大化利用资源、开创发展新空间提供了突破性举措，意在落实越共中央总书记苏林关于将国家和民族利益放在首位，全力保障人民生活的指示。

陈青敏主席呼吁，包括后江省在内的全国各地及整个政治系统都要切实关注并高效落实苏林总书记关于精简机构、促进数字化转型和推动越南民族步入奋发图强新时代的精神。

值此机会，陈青敏主席见证了越南石油总公司向渭清市捐赠40亿越盾，用于支持当地农村交通基础设施建设，同时推动地方经济社会发展。（完）