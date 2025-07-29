越南国会主席陈青敏探访为芹苴市作出重要贡献的瑞士朋友



陈青敏表示，越南人民一直铭记并珍视萨瓦里·萨瓦里先生及其妻子米克（Mic）女士为支持芹苴市医疗部门和人民所做的奉献，他们不计个人得失，付出大量时间、健康和财力。萨瓦里·萨瓦里先生对再次见到陈青敏及夫人深感激动，并一同回忆起多年前他在越南工作期间芹苴市领导和人民给予的深厚情谊，也回顾了陈青敏率领芹苴市干部代表团赴瑞士交流时在他家中下榻的美好回忆。



萨瓦里·萨瓦里先生表示，回到瑞士后，越南驻瑞士大使馆以及前来瑞士的越南和芹苴朋友们常常来探访他一家，并给予他们深厚情感。这份情谊无法用言语衡量。



萨瓦里先生和米克女士——这对来自瑞士的平凡夫妇，却在芹苴医疗界乃至整个九龙江三角洲地区留下了深刻印记。1995年，他们与“越南医疗援助组织”（Vietnam Medical Aids - VMA）的部分医生、护士一起选择芹苴作为目的地，带着一颗志愿服务的心和希望改善当地医疗条件的梦想前来支援。

国会主席陈青敏与夫人阮氏青娥探访萨瓦里·萨瓦里(Jacques Savary)先生一家。这位瑞士友人多年来为芹苴市医疗事业和人民作出了诸多贡献。图自越通社

在来到越南之前，米克女士是瑞士洛桑医院（Lausanne）的一名护士，而萨瓦里先生是一位拥有扎实专业知识和热情之心的生物工程师。当时芹苴市的医疗系统在人员和设备方面都极为匮乏，他们夫妇与VMA组织的援助为当地医疗注入了全新动力，带来了积极变化。



在1995年至2002年这七年间，萨瓦里先生和米克女士的无私奉献，使得芹苴综合医院、芹苴儿童医院、渭清医院等医疗机构在专业能力和设备现代化方面得到了显著提升，极大地改善了当地居民的就医质量。



2002年，由于健康原因，两人返回瑞士。但他们对越南的感情与责任并未中断。VMA组织继续在背后默默支持芹苴及九龙江三角洲地区的医疗发展，直到今天。



陈青敏在20多年后再次探访萨瓦里·萨瓦里一家，正是两国人民深厚友谊的真实写照，也体现了越南与瑞士之间持久而紧密的友好关系。（完）