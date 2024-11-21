越南国会主席陈青敏开始对柬埔寨进行正式访问

柬埔寨副首相翁赛维索（Vongsey Vissoth）、柬埔寨国会第五委员会副主任尼姆·查塔拉（Nim Chantara）、柬埔寨国会第六委员会秘书、柬越议员友好小组成员乔·皮斯塔（Keo Pisth）、越南驻柬埔寨大使阮辉曾等到机场迎接。



近年来，越南与柬埔寨的关系持续呈现良好的发展态势。党际合作在两国关系中起着引领作用，国防安全合作继续扮演核心作用，并推动其他领域的合作。特别是经贸和投资合作取得了显著成效，双边贸易额增长迅速。



两国立法机构在双边和多边层面的关系发展顺利，取得了积极成果。2022年11月，两国国会签署了合作协议，为两国立法机关深化合作提供了新的动力和法律基础。



按计划，在访问期间，陈青敏将会见柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）；同柬埔寨国会主席昆索达莉（Khuon Sudary）举行了会谈；拜访柬人民党主席、参议院主席（Hun Sen）；会见柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）举行会谈，拜访原柬埔寨国会主席韩桑林（Heng Samrin）；会见柬越友好协会主席、柬越议员友好小组主席梅森安（Men Sam An）；出席越南援建的柬埔寨国会行政大楼的落成典礼等。



此次访问是陈青敏主席首次以越南国会主席身份对柬埔寨进行正式访问。



此次访问具有重要意义，彰显出越共十大外交政策中所明确的重视越柬 “睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期发展”关系。此次访问体现了两国高层领导人之间的相互信任和紧密关系。

此访旨在进一步推动越柬关系在平等互利、有效合作、尊重彼此利益的基础上进入新的发展阶段；提出各大方向和措施，为两国经济合作注入新动力、加强两国互联互通；为加强两国战略互信、深化两国关系、促进两国议会合作做出贡献；加强两国国会下属机构和议员友好小组之间的交流，在国际议会场合上保持协调。



此次出访，国会主席陈青敏代表越南共产党出席亚洲政党国际会议（ICAPP）第十二届大会，旨在提升越南共产党对亚洲政党国际会议的参与度，加强与亚洲各政治党派的关系，解决地区共同问题；加强与柬埔寨人民党的关系，表达对柬埔寨党和国家领导人的重视。



此外，陈青敏主席还将参加第11届IPTP全体会议，作为东道主柬埔寨的特邀嘉宾，表现出对东道主柬埔寨的支持与友好，尤其是在柬埔寨担任IPTP主席期间，通过此举促进加强两国国会之间的传统友谊、全面合作，并推动两国关系的进一步发展。（完）

