越南国会主席陈青敏开始对意大利进行正式访问

越通社特派记者报道，当地时间4月11日上午，越南国会主席陈青敏和夫人及越南高级代表团抵达意大利首都罗马，开始于2026年4月11至15日对意大利共和国进行正式访问。

自1973年建立外交关系以来，越南与意大利政治关系不断迅速发展。特别是2013年1月，两国建立战略伙伴关系，双方积极推动在政治、外交、经济、科学、教育、国防安全、环保及地方合作等领域的关系不断走深走实。越南国会与意大利议会合作关系多年来发展势头良好。

意大利是越南在欧盟的第3大贸易伙伴，而越南是意大利在东盟的最大贸易伙伴。2025年双边贸易额达73亿美元，较2013年增长近115%。意大利是七国集团（G7）中通过《越欧投资保护协定》（EVIPA）的首个欧盟成员国。 两国科技合作不断深化。双方近期签署了《2024-2026年阶段科技合作计划》，符合双方的潜力和需求。

文化合作继续发挥着重要作用，有利于增进两国互相理解，加强民间交流。

按计划，访问意大利期间，陈青敏将与意大利最高领导人举行会谈与会见；出席越意企业座谈会；与越南驻意大利大使馆工作人员及旅意越南人代表会面，会见罗马教皇利奥十四世（Leo XIV）及梵蒂冈教廷国务卿彼得罗·帕罗林（Pietro Parolin）。

这是陈青敏在越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会选举及新一届国家机构布局完善后的首次出访。此次访问是双方落实两国高层领导关于加强越意战略伙伴关系的联合声明及阶段性合作行动计划，促进越南国会与意大利议会的合作，推动两国关系向纵深、务实、高效方向发展的良好机会。（完）